La star de SOUTHERN Charm, Kathryn Dennis, a déclaré à Leva Bonaparte « cette salope est de retour » et a déclaré que sa rivale l’avait « calomniée ».

Les commentaires du joueur de 29 ans sont venus lors de la réunion de l’émission Bravo jeudi.

Les rivaux se sont affrontés après une saison pleine de tension lors de l’épisode des retrouvailles.

Leva, 41 ans, et Kathryn est entré dans un match hurlant sur leur tension, qui a été documentée dans le récent Charme du Sud épisodes et a commencé avec le comportement «raciste» de Kathryn plus tôt cette saison.

Catherine a crié à Leva: «Vous m’avez fait passer pour une mauvaise personne qui manipule ses amis. Vous avez profité de Danni, qui est la personne la plus gentille.

Leva a soutenu qu’elle essayait juste de «calmer la tension» entre Kathryn et son ancien meilleur ami Danni Baird, auquel Kathryn a commencé à crier.

La star de Bravo s’est levée et voulait clairement se mettre en face de Leva, mais n’a pas pu le faire en raison des directives de distanciation sociale au milieu du Corona virus pandémie.

Kathryn a crié: «Je ne suis pas une victime f ** king! Vous devez vous taire avec ce bon putain maintenant. J’en ai tellement marre que tu me traites de victime! C’est vous f ** king en tant que victime f ** king et j’en ai fini avec ça.

« Nous y arriverons. Vous n’allez pas rester assis ici et déformer mon récit et me calomnier.

« Non, tu n’as pas vu cette salope depuis un moment mais je suis de retour! »

Kathryn aussi a accusé Leva de « s’amuser » avec son scandale de racisme.

Leva, 41, a répondu avec colère: « Je me suis amusé? Savez-vous combien de menaces de mort je reçois chaque jour sur Internet? »

La star de longue date de Southern Charm s’est retrouvée au centre de la controverse lorsqu’elle est entrée dans un combat en ligne tendu avec DJ Tamika Gadsden et lui a envoyé un emoji de singe en juin.

Alors que le symbole a longtemps été considéré comme raciste contre les Noirs, Kathryn a soutenu qu’elle l’avait utilisé parce qu’il avait l’air «idiot».

Elle a d’abord considéré Leva comme son alliée au milieu du scandale, bien que les deux soient rapidement devenus rivaux alors que d’autres membres de la distribution tournaient le dos à Kathryn.

Lors d’un épisode de Southern Charm, La vidéo de Kathryn a appelé Leva pour discuter de la controverse.

le Bravo La star a déclaré à l’époque: « Mon intention n’était ni raciste ni politique. J’essayais juste de défendre mon ami. »

Leva a répondu: « Quand je l’ai vu, cela a frappé tellement de nerfs parce que je vous vois comme une femme intelligente et puis j’ai vu le singe emoji et j’étais vraiment bouleversé.

« La façon dont vous lui avez parlé, en tant que femme noire, n’était pas correcte. Et puis je vois la partie sur comme, ‘N’utilisez pas cette revendication minoritaire’ et ‘Vous êtes ce qui ne va pas avec Charleston. Cela a fait tomber l’offensive.

«Je suis une minorité. Mon mari est noir. Mon enfant est noir.

«Et les choses que j’ai vues me font penser: ‘Je suis bien sans cette amitié.’»

Kathryn a répondu: « J’ai l’impression que tout le monde pense que je suis raciste et je ne le suis vraiment pas, mais le simple fait que cette déclaration soit dans la même phrase que mon nom est nul. »