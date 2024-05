Kathryn Dennis, ancienne élève de « Southern Charm », s’adresse apparemment à son arrestation pour conduite en état d’ébriété

Charme du Sud alun Kathryn Dennis semble avoir abordé son arrestation pour conduite en état d’ébriété.

Dennis, 32 ans, a été arrêté le lundi 20 mai pour conduite sous influence. Elle a été impliqué dans une collision impliquant trois voitures à Goose Creek, en Caroline du Sud.

Le mercredi 29 mai, elle a apparemment fait allusion à l’incident avec une citation inspirante qu’elle a partagée via elle. Histoires Instagramoù les publications disparaissent après 24 heures.

« Vous pouvez littéralement être ici aujourd’hui et partir demain », lit-on dans la citation. « Soyez reconnaissant, soyez humble, soyez reconnaissant, soyez gentil, soyez aimant. »

Des jours après Arrestation de Dennis, TMZ a publié des images obtenues qui la montraient s’effondrer lorsqu’elle a été menottée et placée en garde à vue.

« Vous êtes en train de gâcher ma vie », a-t-elle déclaré sur la banquette arrière d’un véhicule de police, selon une vidéo publiée par TMZ le jeudi 23 mai. « Et mes enfants [lives]. Merci pour rien. Vous n’avez même pas fait de test de sobriété sur le terrain pour savoir si vous êtes légitime ou non. Non, tu ne l’as certainement pas fait. Vous n’avez pas fait de test d’alcoolémie. Peut-être que je n’ai pas le meilleur équilibre au monde, mais tu n’as certainement pas confirmé ce que tu faisais.

Les policiers locaux avaient demandé à Dennis de marcher en ligne droite.

« Je ne suis pas stupide, je sais déjà ce qui se passe. C’est aussi stupide que ça, genre, mon ex est un criminel. Je sais comment ça marche. Ce sont des conneries », a-t-elle dit, faisant apparemment référence à son ex. Thomas Ravenel, avec qui elle partage ses deux enfants. « Je m’en fous de moi, mais de mes enfants ? Je ne mérite pas du tout d’être ici. Désolé, tu penses que je le fais.

Lorsqu’un policier lui a bouclé sa ceinture de sécurité, elle s’est mise à pleurer de façon hystérique.

«Je veux mon chien», s’est-elle exclamée. «Je veux mon chiot. S’il vous plaît, laissez-moi sortir. … Je vais vous poursuivre en justice. Non, je veux mon chien. Il représente tout pour moi !

C’était la première conduite en état d’ébriété de Dennis, même si elle a lutté contre la toxicomanie au fil des ans. Ses problèmes ont affecté sa bataille pour la garde avec Ravenel au sujet de leur fille Kensie et de leur fils Saint.

En 2016, Dennis a perdu la garde des enfants en raison de sa consommation de marijuana. Après être devenue sobre, elle a obtenu la garde partagée deux ans plus tard. Elle temporairement perdu la garde en 2021.

« Je peux confirmer les informations publiées la semaine dernière selon lesquelles Mme Dennis a actuellement des visites surveillées le week-end et la journée avec les enfants mineurs des parties et que M. Ravenel envisage de déménager avec les enfants à Aiken, en Caroline du Sud cet été », a déclaré l’avocat de Ravenel dans une déclaration à l’époque. « En raison de la nature sensible des questions en jeu, tous les documents de cette affaire ont été scellés, ce qui signifie que le public ne peut pas y accéder, et ni M. Ravenel, Mme Dennis, ni leurs avocats respectifs ne sont autorisés à les divulguer à des tiers. »