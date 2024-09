Kathryn Crosby est morte, la veuve de l’acteur et de Bing Crosby avait 90 ans

Kathryn Crosby, l’actrice, chanteuse et veuve de Bing Crosby, est décédée vendredi soir de causes naturelles à son domicile de Hillsborough, en Californie. Elle avait 90 ans.

Un représentant de la famille Crosby a annoncé la nouvelle.

Au cours de sa carrière, Crosby a joué dans plus de 20 films, dont « Le 7e voyage de Sinbad », « Anatomie d’un meurtre », « Opération Mad Ball » et « The Wild Party ». Elle se produisait généralement sous les noms de scène de Kathryn Grant et Kathryn Grandstaff.

Crosby est apparue fréquemment dans les émissions spéciales « Merrie Olde Christmas » de Bing Crosby et a animé « The Kathryn Crosby Show », un talk-show de 30 minutes basé à San Francisco. Après la mort de son mari en 1977, elle a joué dans plusieurs productions scéniques telles que la reprise à Broadway de « State Fair » en 1996.

Crosby a également accueilli le tournoi national de golf caritatif Crosby à Bermuda Run, en Caroline du Nord, pendant de nombreuses années.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université du Texas à Austin, Crosby a remporté un concours de beauté, ce qui lui a valu un test d’écran avec William Holden. Elle a commencé sa carrière cinématographique en 1953 alors qu’elle écrivait une chronique sur Hollywood pour le journal de sa ville natale. Elle a rencontré Bing Crosby alors qu’elle réalisait des interviews pour sa chronique sur le tournage du film « White Christmas ». Ils se sont mariés en 1957. Elle est devenue infirmière diplômée et enseignante en 1963.

Crosby laisse dans le deuil ses trois enfants, Harry, Mary et Nathaniel, ainsi que plusieurs petits-enfants. Aucun plan funéraire n’avait encore été annoncé au moment de la publication.

Parmi ses autres films, on compte « Queen of the Lot », « This is Life », « L’Initiation de Sarah », « Cyrano de Bergerac », « Ben Casey », « Bob Hope Presents the Chrysler Theatre », « The House Next Door », « 1001 Arabian Nights », « The Big Circus », « Gunman’s Walk », « The George Sanders Mystery Theater », « Love Has No Alibi », « The Brothers Rico », « The Night the World Exploded », « The Guns of Fort Petticoat », « Mister Cory », « The Ford Television Theatre », « The Connoisseur », « A Kiss for Santa », « La Politique de Joe Aladdin », « Hanrahan », « Représailles ! » et « Touch of Spring ».