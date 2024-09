Kathryn Crosby, actrice et veuve de Bing Crosby, décède à 90 ans

BEVERLY HILLS, CA – 23 JUILLET : Kathryn Crosby s’exprime sur scène lors de l’AMERICAN MASTERS « Bing Crosby … [+] Panel « Rediscovered » lors de la partie PBS Networks de la Summer Television Critics Association 2014 au Beverly Hilton Hotel le 23 juillet 2014 à Beverly Hills, Californie. (Photo de Frederick M. Brown/Getty Images) Getty Images

Kathryn Crosby, l’actrice qui est apparue dans des films comme Le 7ème voyage de Sinbad, Anatomie d’un meurtre et Opération Mad Ball Avant d’épouser le chanteur et acteur oscarisé Bing Crosby, elle est décédée de causes naturelles vendredi soir à son domicile de Hillsborough, en Californie. Elle avait 90 ans.

Le 7ème voyage de Sinbad, affiche, (alias LE SEPTIÈME VOYAGE DE SINBAD), Kathryn Grant, Kerwin Mathews, … [+] 1958. (Photo de LMPC via Getty Images) LMPC via Getty Images

Née Olive Kathryn Grandstaff le 25 novembre 1933 à West Columbia, au Texas, Kathryn a obtenu son diplôme de l’Université du Texas à Austin avant de remporter un concours de beauté dont le prix était un test d’écran à Hollywood avec William Holden. Apparaissant sous son nom de scène de Kathryn Grant (ou Kathryn Grandstaff), elle a également joué dans des films Monsieur Cory face à Tony Curtis en 1957 et Le Grand Cirque face à Victor Mature en 1959.

À la télévision, Kathryn a notamment fait des apparitions dans la sitcom Le père sait mieux et cinq épisodes d’anthologie Le Théâtre de Télévision Ford.

Kathryn a rencontré Bing Crosby alors qu’elle réalisait des interviews pour une chronique sur l’industrie cinématographique pour le journal de sa ville natale, ce qui l’a amenée à mener des interviews sur le tournage de CrosbyLe Noël blancIls se sont mariés en 1957, alors qu’elle avait 23 ans et lui 54, et elle a commencé à apparaître avec Crosby et leurs enfants Harry, Mary et Nathaniel dans ses émissions spéciales de Noël à la télévision et dans les publicités pour le jus d’orange Minute Maid.

Elle est devenue infirmière diplômée en 1963 et a été mariée à Bing Crosby jusqu’à sa mort en 1977.

vers 1965 : Portrait du chanteur et acteur américain Bing Crosby (1904 – 1977) passant son bras autour … [+] sa femme, l’actrice américaine Kathryn Grant, alors qu’il l’aide à faire son swing de golf. (Photo par Hulton Archive/Getty Images) Getty Images

Pendant 16 ans, jusqu’en 2001, Kathryn Crosby a organisé le tournoi national de golf Crosby au Bermuda Run Country Club en Caroline du Nord.

Après la mort de Bing, elle est apparue dans des productions scéniques de Même heure, l’année prochaine et La tante de CharleyElle a également joué dans la reprise à Broadway de 1996 Foire d’État.

Kathryn a épousé Maurice William Sullivan en 2000 et ils sont restés ensemble pendant une décennie jusqu’à sa mort soudaine dans un accident de voiture en 2010.

Elle laisse dans le deuil ses trois enfants et de nombreux petits-enfants.