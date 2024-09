Kathryn Crosby, actrice et veuve de Bing Crosby, décède à 90 ans

Kathryn Crosby, l’actrice, chanteuse et veuve de Bing Crosby, est décédée vendredi soir de causes naturelles à son domicile de Hillsborough, en Californie. Elle avait 90 ans.

Un représentant de la famille Crosby a annoncé la nouvelle.

Au cours de sa carrière, Crosby a joué dans plus de 20 films, dont « Le 7e voyage de Sinbad », « Anatomie d’un meurtre », « Opération Mad Ball » et « The Wild Party ». Elle se produisait généralement sous les noms de scène de Kathryn Grant et Kathryn Grandstaff.

Crosby est apparue fréquemment dans les émissions spéciales « Merrie Olde Christmas » de Bing Crosby et a animé « The Kathryn Crosby Show », un talk-show de 30 minutes basé à San Francisco.