Kathleen Turner a rappelé le « bon cœur » de Matthew Perry et a insisté sur le fait que sa mort était « extrêmement triste ».

L’actrice de 69 ans est apparue aux côtés de Matthew dans “Friends” dans le rôle du parent transgenre de Chandler Bing et Kathleen a admis qu’elle ne l’avait pas vu depuis 10 ans avant sa mort samedi (28.1023), mais elle s’est rappelée avec tendresse de l’heure à laquelle il est venu lui rendre visite. ses coulisses lorsqu’elle travaillait à Broadway.

Elle a déclaré à PEOPLE : “Il est venu voir un de mes spectacles à Broadway et il est revenu dans les coulisses. Quand il m’a vu, il a crié : ‘Hey papa’ et tout le monde a trouvé ça plutôt cool. Je pense que c’était pour ‘Qui a peur de Virginie’ Woolf’.”

Elle a ajouté à propos de Matthew : “Je l’aimais bien. Il avait un bon sens de l’humour et un bon cœur. Il aimait les autres, ce qui, pour moi, est terriblement important, surtout pour un acteur. C’est extrêmement triste quand on pense à quel point il est jeune. [he was]”.

Kathleen a ensuite admis qu’elle était toujours reconnue pour son rôle aux côtés de Matthew dans la sitcom à succès, ajoutant : “Je suis toujours constamment reconnu par un certain groupe d’âge comme le père de Chandler. J’ai rencontré quelqu’un hier soir et elle m’a dit : ‘N’es-tu pas un star de cinéma?’ J’ai dit : « Ouais, mais avant l’heure. » Et elle a dit : “Eh bien, d’où pourrais-je te connaître ?” et j’ai dit : « Le père de Chandler. Elle a dit : ‘Oh, mon Dieu !'”

Matthew est décédé samedi (28.10.23) à l’âge de 54 ans après avoir été retrouvé inconscient dans le bain à remous de son domicile de Los Angeles.

Depuis, on se souvient de lui des créateurs de “Friends”, Marta Kauffman et David Crane, ainsi que du réalisateur Kevin Bright, qui ont publié une déclaration émouvante le qualifiant de “talent brillant” et de “personne la plus drôle de la pièce”.

On pouvait y lire : “Nous sommes choqués et profondément attristés par le décès de notre ami bien-aimé Matthew. Cela semble toujours impossible. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que nous nous sentons bénis de l’avoir dans notre vie.

“C’était un talent brillant. C’est un cliché de dire qu’un acteur s’approprie un rôle, mais dans le cas de Matthew, il n’y a pas de mots plus vrais. Depuis le jour où nous l’avons entendu pour la première fois incarner le rôle de Chandler Bing, il n’y avait personne. autre chose pour nous. Nous chérirons toujours la joie, la lumière, l’intelligence aveuglante qu’il a apporté à chaque instant – pas seulement dans son travail, mais aussi dans la vie. Il a toujours été la personne la plus drôle dans la pièce. Plus que cela, il était le plus doux, avec un cœur généreux et altruiste.

Ils ont conclu par un clin d’œil déchirant aux titres des épisodes “Friends”, ajoutant : “Nous envoyons tout notre amour à sa famille et à ses amis. C’est vraiment Celui où nos cœurs sont brisés.”