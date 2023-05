Kathleen Stock, la féministe critique du genre dont le prochain discours aux étudiants de l’université d’Oxford mardi a déclenché des manifestations planifiées, a insisté sur le fait qu’elle était une « modérée » et qu’elle avait le droit de contrarier les gens.

Avant son apparition contestée à l’Oxford Union, Stock a déclaré que ce sont ses opposants militants trans, qui veulent que l’événement soit annulé, qui étaient extrêmes.

Lundi soir, le Premier ministre a soutenu Stock. Rishi Sunak a déclaré au Telegraph : « L’université devrait être un environnement où le débat est soutenu et non étouffé. Nous ne devons pas permettre à une minorité restreinte mais bruyante de mettre un terme à la discussion. L’invitation de Kathleen Stock à l’Oxford Union devrait être maintenue.

Stock, un ancien professeur d’université qui soutient que les personnes transgenres ne peuvent pas s’attendre à tous les droits accordés par le sexe biologique, a déclaré : « Nous devons avoir la liberté d’expression, nous devons pouvoir en parler.

S’adressant à Good Morning Britain d’ITV, elle a ajouté: «Bien sûr, je cause de la colère. La position contre laquelle je me bats provoque beaucoup de bouleversements. Vous avez des hommes violeurs dans les prisons pour femmes : cela cause beaucoup de bouleversements. Vous avez des enfants en transition, faisant des choses à leur corps qu’ils ne peuvent pas reprendre : cela dérange leurs parents. Vous avez un grand nombre de femmes incapables de parler des droits fondés sur le sexe sur leur lieu de travail parce qu’elles se sentent étouffées : cela les bouleverse.

L’invitation de Stock à prendre la parole a polarisé l’opinion des étudiants et des universitaires. Des centaines d’étudiants devraient participer à des manifestations et des contre-manifestations à Oxford mardi.

Plus tôt ce mois-ci, plus de 40 professeurs d’Oxford ont écrit une lettre au Telegraph affirmant qu’il était « indispensable » pour les universités d’entendre des « points de vue controversés ». Ils ont également condamné le syndicat des étudiants d’Oxford pour s’être séparé de l’Oxford Union après l’invitation de Stock.

Au cours du week-end, un groupe rival de plus de 100 universitaires et membres du personnel se sont opposés à l’invitation de Stock à prendre la parole et a affirmé que l’annulation de l’événement ne bafouerait pas la liberté d’expression car cela ne l’empêcherait pas de diffuser ses opinions.

« Nous pensons que les étudiants trans ne devraient pas être amenés à débattre de leur existence », indique leur lettre. « Nous réfutons également qu’il s’agit d’un problème de liberté d’expression – désinviter quelqu’un ne l’empêche pas de parler.

« La liberté d’expression est importante, mais nous ne devons pas oublier le droit de manifester… le débat est essentiel pour une démocratie dynamique et nous le défendons. »

Dans son intervention, Sunak a déclaré : « Que vous soyez d’accord ou pas d’accord avec elle, le professeur Stock est une figure importante de cet argument. Les étudiants devraient être autorisés à entendre et à débattre de son point de vue.

En 2021, Stock a quitté son emploi à l’Université du Sussex après les protestations contre elle des étudiants après la publication de son livre Material Girls , qui soutient que les personnes transgenres ne peuvent pas s’attendre à tous les droits accordés par le sexe biologique.

Stock a exhorté ses adversaires à lire son livre et a appelé à une approche « plus calme et plus approfondie » du différend. Elle a déclaré : « J’essaie de trouver des solutions. Je suis en fait un modéré. Le problème, ce sont les extrêmes de l’autre côté, qui ne représentent pas les personnes trans ordinaires, qui demandent des mesures extrêmes.

Elle a ajouté: «Il y a plus de personnes touchées qu’un petit groupe de personnes trans, car les politiques défendues sont très radicales et changeraient toutes sortes de choses dans la société britannique, y compris les espaces réservés aux femmes, les sports féminins et tout le reste. il. »