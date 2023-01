Kathleen O’Neal Gear partage sa collection de livres d’environ 32 000 livres

Peu importe à quel point vous êtes fier de votre propre collection de livres, la bibliothèque de l’archéologue et écrivaine américaine Kathleen O’Neal Gear ne manquera pas de vous rendre un peu jaloux. Après tout, ce n’est pas tous les jours que l’on tombe sur environ 32 000 livres en possession d’une seule personne. L’écrivain primé a partagé une série de clichés de sa bibliothèque personnelle, et cela ressemble à un rêve devenu réalité pour les bibliophiles. Bibliothèque après bibliothèque était remplie à ras bord. Il y avait même une pile par terre comme s’il n’y avait déjà pas assez de livres sur les étagères ! Kathleen a ensuite tweeté que même si certaines personnes aiment collectionner des voitures et des bateaux, ce n’est pas son truc.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits par le grand nombre de livres que Kathleen O’Neal Gear possédait. Beaucoup ont fait remarquer qu’ils pensaient avoir plus qu’assez de livres, mais en regardant sa collection, la leur n’avait rien en comparaison. D’autres ont mentionné qu’ils devaient trouver la paix en ayant à peu près la même quantité de livres sur leur Kindle. Un utilisateur de Twitter a écrit: “OMG, vous devez posséder un manoir. Je suis obligé d’utiliser un Kindle !

“Et ici, je pense que j’ai beaucoup à 3 281. Je suis en admiration. Et je sais ce que c’est que de les emballer et de les déplacer… mais DIX FOIS ce nombre ? Ouf!” un autre utilisateur a tweeté.

Un autre tweet disait: «Si j’avais cette pièce dans ma maison, mon cerveau se débattrait pour savoir laquelle lire ensuite. Juste curieux, y a-t-il des auteurs ou des genres dominants ? »

Kathleen O’Neal Gear est une ancienne historienne d’État et archéologue du Wyoming, du Kansas et du Nebraska qui a travaillé pour le département américain de l’Intérieur. Elle a reçu à deux reprises le Special Achievement Award du gouvernement fédéral pour sa “gestion exceptionnelle” du patrimoine culturel des États-Unis. Elle est mariée à W. Michael Gear, avec qui elle est co-auteur de plusieurs ouvrages littéraires. La liste comprend North La série America’s Forgotten Past (People of the Songtrail, People of the Morning Star, Sun Born, Moon Hunt, entre autres) et la série Anasazi Mysteries. Le duo d’auteurs à succès du New York Times compte plus de 17 millions d’exemplaires de leurs livres imprimés dans le monde entier. Leurs œuvres ont également été traduites dans au moins vingt-neuf langues.

