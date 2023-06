Kathleen Folbigg : une Australienne emprisonnée pendant 20 ans pour la mort de ses quatre enfants est graciée | Nouvelles du monde

Une femme emprisonnée depuis 20 ans pour la mort de ses quatre enfants a été graciée après un contrôle judiciaire.

Kathleen Folbigg a été reconnue coupable de trois chefs de meurtre et d’un homicide involontaire coupable en Australie retour en 2003.

Les meurtres étaient des filles Sarah et Laura et de son fils Patrick, et l’homicide involontaire était d’un autre fils, Caleb.

Folbigg, maintenant âgée de 55 ans, a maintenu son innocence et a déclaré qu’ils étaient morts de causes naturelles – mais une enquête de 2019 sur sa condamnation a renforcé sa culpabilité.

Mais une deuxième enquête, lancée en 2022 après que de nouvelles preuves suggèrent que deux des décès d’enfants ont été causés par une mutation génétique, a maintenant conduit à sa grâce.

Le procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud, Michael Daley, a déclaré que l’enquête avait trouvé un doute raisonnable dans chaque condamnationajoutant qu’il est « impossible de ne pas ressentir de sympathie » pour Folbigg.

Elle a été libérée d’une prison de Grafton, en Nouvelle-Galles du Sud, lundi, une décennie avant l’expiration de sa peine de prison et cinq ans avant qu’elle ne devienne éligible à la libération conditionnelle.

Cependant, ses condamnations sont toujours valables, la Cour d’appel attendant toujours un rapport final de l’enquête qui pourrait recommander leur annulation complète.

L’enquête a été lancée à la suite d’une pétition qui comptait des scientifiques et des médecins parmi ses signatairesarguant de « preuves positives significatives » que les enfants étaient morts de causes naturelles.

Ils sont tous morts séparément au cours d’une décennie, âgés de 19 jours à 19 mois.

Caleb est né en 1989 et est décédé 19 jours plus tard dans ce qu’un jury a déterminé comme un cas d’homicide involontaire.

Son deuxième enfant, Patrick, avait huit mois lorsqu’il est décédé en 1991; Sarah est décédée à 10 mois en 1993; et Laura est décédée à 19 mois en 1999.

Les procureurs ont déclaré au jury lors de son procès que les similitudes dans les décès faisaient de la coïncidence une explication peu probable.

Ils ont également déclaré que Folbigg, qui était la seule personne à la maison ou éveillée lorsque les enfants sont morts, avait utilisé son journal pour avouer les meurtres.

Mais lorsqu’il a été découvert en 2018 que Sarah et Lara étaient porteuses d’une variante génétique rare de CALM2, l’enquête initiale sur les condamnations a été lancée.

Ils ont été confirmés à la fin de la première enquête, son ex-mari déclarant dans ses observations que les entrées de son journal devraient continuer à être traitées comme des aveux de culpabilité.

Quatre enfants dans une famille mourant de causes naturelles avant l’âge de deux ans étaient invraisemblables, a-t-il soutenu.

L’avocate Sophie Callan a déclaré que des psychologues et des psychiatres avaient témoigné qu’il serait « peu fiable d’interpréter les entrées de cette manière ».

Folbigg souffrait d’un trouble dépressif majeur et d’un « chagrin maternel » lorsqu’elle a fait les entrées, a-t-elle ajouté.