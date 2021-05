Kathleen Dawson: La nageuse britannique remporte l’or au 100 mètres dos aux Championnats d’Europe | Actualités Actualités

Kathleen Dawson a dû remporter le 100 m dos deux fois à Budapest pour remporter l’or

La Britannique Kathleen Dawson a ignoré l’annulation de sa victoire au 100 mètres dos féminin aux Championnats d’Europe de natation en remportant l’or à la deuxième tentative vendredi soir.

Dawson a célébré après avoir remporté la première course en 58,18 secondes à Budapest, mais la Suède a protesté et il a été découvert qu’un haut-parleur défectueux avait empêché leur nageuse Louise Hansson d’entendre le buzzer de départ.

La course a été relancée deux heures plus tard, mais Dawson n’a pas laissé la situation l’affecter, gagnant à nouveau en 58,49 secondes.

L’Ecossais de 23 ans a déclaré sur len.eu: «Je suis ravi de cette victoire, j’ai été très constant tout au long de cette compétition, donc je suis heureux de voir que tout se termine bien.

« Je suis assez impressionné par moi-même. J’avoue que j’ai été légèrement déçu quand j’ai découvert que je devais nager à nouveau ce soir. Mais mon entraîneur m’a dit que je pouvais le refaire facilement. Alors je me suis concentré à nouveau et je me suis préparé à partir. . «

La Néerlandaise Kira Toussaint a été la grande perdante, passant de la deuxième à la quatrième place, avec Margherita Panziera, d’Italie, faisant le contraire. La Russe Maria Kameneva a terminé troisième à chaque fois, tandis que la Britannique Cassie Wild a terminé cinquième dans les deux courses.

Il y a eu deux autres médailles d’or lors d’une autre soirée réussie pour la Grande-Bretagne, avec Molly Renshaw remportant la finale du 200 m brasse féminin et l’équipe féminine 4×200 m nage libre revendiquant également la victoire.

Renshaw a déclaré: « Je suis extrêmement heureux, c’est ma première médaille d’or dans cette épreuve. La demi-finale a été très solide et je suis vraiment satisfait car je ne m’attendais pas à nager aussi vite que lors de la finale. «

Duncan Scott et Tom Dean ont remporté l’argent et le bronze au 200 m nage libre masculin derrière le Russe Martin Malyutin, tandis qu’Adam Peaty a été le plus rapide qualifié pour la finale du 50 m brasse masculin et Luke Greenbank a dominé le 200 m dos masculin, frappant près d’une seconde de son record britannique en deux baignades vendredi.