Kathie Lee Gifford soutient le «grand ami» Regis Philbin au milieu du drame de Kelly Ripa

Ils se sont assis côte à côte pendant plus de 15 ans en tant que deux des plus grands co-animateurs de talk-shows télévisés de tous les temps, d’abord en 1985 sur “The Morning Show”, puis ensemble à l’échelle nationale en 1988 pour “Live!” avec Regis et Kathie Lee. “

Il n’est donc pas surprenant que Kathie Lee Gifford n’ait rappelé que des souvenirs positifs de travail avec Regis Philbin au milieu des affirmations que Kelly Ripa, qui a occupé le siège de Gifford en 2001 lorsqu’elle a quitté l’émission l’année précédente, avait eu des difficultés avec le défunt diffuseur.

“Je ne vais pas commenter l’histoire de Kelly. C’est la sienne. Elle peut dire ce qu’elle veut”, a déclaré Gifford en exclusivité à Fox News Digital. “Je crois fermement à la liberté d’expression. Je ne pense pas que nous soyons censés annuler qui que ce soit. Elle a le droit de raconter son histoire telle qu’elle s’en souvient.”

Ripa, une ancienne star de “All My Children”, a été critiquée plus tôt ce mois-ci lorsque des extraits de ses nouveaux mémoires ont révélé son “grand privilège” de travailler avec Philbin, ainsi que le lourd fardeau d’une “relation de travail moins que facile”.

“Mon expérience avec Regis a été l’une des plus grandes expériences de toute ma vie”, a déclaré Gifford. “J’ai travaillé avec lui pendant 15 ans. Nous n’avons jamais eu un seul mot méchant entre nous.”

L’auteur de “The God of the Way” a expliqué que son désir de quitter la série alors qu’elle était au sommet de son art en 2000 était de poursuivre ses propres passions artistiques.

“Je voulais être écrivaine, chanteuse et actrice comme j’ai commencé à l’être bien avant de rencontrer Régis”, a-t-elle déclaré. “Je suis reconnaissant pour les 15 années que j’ai passées avec lui, mais je devais partir, tout comme je devais m’éloigner.

“Il y a des moments dans votre vie où vous devez avoir le courage de faire un énorme changement dans votre vie. Je me suis éloigné du plus grand succès de la télévision de jour, à l’exception d’Oprah, qui ait jamais existé. Je m’en suis éloigné parce que j’avais besoin à.”

“Je suis un grand partisan de la liberté d’expression. Je ne crois pas que nous soyons censés annuler qui que ce soit.” — Kathie Lee Gifford

“Live! Avec Regis et Kathie Lee” a été diffusé pour la première fois à l’échelle nationale en septembre 1988, trois ans après que Regis et Kathie Lee aient été jumelés pour le programme basé à New York, “The Morning Show”.

Après des années de succès d’audience, elle a quitté le programme en juillet 2000. Régis a assumé seul les responsabilités d’hébergement pendant un an alors qu’à la recherche de son prochain co-animateur, il a finalement trouvé son remplaçant à Ripa.

“Je ne veux pas avoir l’impression de claquer quelqu’un ou d’être irrespectueux. Mais je veux aussi que les gens sachent que ce n’était pas une promenade de santé. Il a fallu des années pour gagner ma place là-bas et gagner des choses qui sont régulièrement données aux hommes avec qui j’ai travaillé”, a récemment déclaré Ripa à People tout en détaillant les “bons et mauvais jours” qu’elle a endurés avec Philbin.

Gifford, de son côté, a eu une expérience différente, même lorsqu’elle a dû quitter la série.

“Nous étions de si bons amis”, a déclaré Gifford. “Il n’aimait tout simplement pas ça, mais il le comprenait. Il m’aimait. Nous sommes devenus des amis proches au cours des 20 années suivantes.”

“Je l’ai vu deux semaines avant sa mort, et sa femme m’a dit que c’était la dernière fois qu’elle l’entendait rire, et je le chéris.” — Kathie Lee Gifford

Après avoir pris une pause de huit ans de la télévision en direct, Gifford est retourné au studio et a travaillé avec Hoda Kotb sur la quatrième heure de “Today” en 2008.

Elle est restée avec NBC jusqu’en avril 2019, au cours de laquelle elle a remporté un Daytime Emmy Award pour un animateur de talk-show informatif exceptionnel.

Gifford a interviewé toutes les grandes célébrités, a discuté des tendances les plus chaudes et des plus grandes histoires tout au long de sa carrière devant la caméra. Pourtant, elle a réfléchi à son temps avec Régis, décédé en 2020 à l’âge de 88 ans.

“Je l’ai vu deux semaines avant sa mort, et sa femme m’a dit que c’était la dernière fois qu’elle l’entendait rire, et je le chéris”, a déclaré Gifford.

“Donc, cela dit tout ce que vous devez savoir sur ce que je pense de ce que Kelly dit maintenant.”

Gifford avait également de bons souvenirs de son mariage de 30 ans avec son défunt mari, Frank Gifford, qui était un ancien joueur de football des Giants de New York et commentateur sportif à la télévision.

Frank est décédé en 2015 à l’âge de 84 ans et a également laissé dans le deuil leurs deux enfants, Cody et Cassidy. “Eh bien, il était plus qu’une star de la NFL”, a déclaré Gifford à propos de Frank. “Frank était l’un des plus grands footballeurs de tous les temps… de Tom Brady un joueur magnifique. Frank a toujours pensé qu’il était le plus grand quarterback de tous les temps… Je ne compare Frank à personne d’autre.”

L’auteur de “Hello, Little Dreamer” a déclaré qu’elle avait rencontré des difficultés dans son mariage comme “tout le monde”, et qu’elle était bouleversée lorsqu’elle a appris que la championne du Super Bowl était au milieu de malheurs conjugaux avec Gisele Bündchen.

“Dieu aime le mariage . Dieu a institué le mariage pour la raison, dans un but. La famille est si importante pour Dieu. … Les mariages sont attaqués. La monogamie est attaquée”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que le mariage devrait être une alliance sacrée. Maintenant, il y a des raisons pour lesquelles certaines personnes devraient divorcer, et elles ont des raisons physiques de… Je ne connais pas leur première histoire. Je sais juste que je suis désolé pour elles et leur enfants.”

Quant à son nouveau livre et pourquoi il est si important pour elle de faire partie de projets remplis de foi, Gifford a admis que toute l’explication est une “mini-série”.

“Ma foi est tout, l’essence de tout ce que je suis en tant qu’être humain et au-delà”, a-t-elle partagé. “Alors pourquoi ne ferais-je pas ces films que je fais et écris ces livres que je [write]… Je n’ai pas de religion. J’ai une relation avec un Dieu vivant, qui est plus qu’une situation 24/7. C’est un temps. Et c’est pourquoi je le fais. C’est la réponse courte.”