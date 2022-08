Kathie Lee Gifford se souvient de Regis Philbin à l’occasion du 91e anniversaire de la star décédée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kathie Lee Gifford a rendu hommage à feu Regis Philbin à l’occasion de ce qui aurait été le 91e anniversaire de l’animateur de talk-show.

Gifford, qui a animé “Live!” sur ABC avec le présentateur de télévision, a partagé une photo d’elle et de Philbin sur Instagram jeudi.

La photo en noir et blanc montrait Gifford se moquant de Philbin alors qu’il faisait quelque chose de stupide.

“Régis me manque tous les jours”, a-t-elle légendé la photo. “Mais c’est une journée particulièrement difficile car nous nous souvenons de cet homme incroyable qui aurait eu 91 ans.”

“Envoyer de l’amour à Joy et au reste de leur famille alors qu’ils célèbrent un homme et une vie extraordinaires”, a ajouté Gifford.

Les fans ont inondé la section des commentaires de leurs propres hommages à Philbin.

“Il a apporté beaucoup de joie dans les foyers tant de matins”, a écrit un utilisateur.

“super photo ! vos énergies ensemble sont de la pure magie”, a écrit un autre.

Philbin était également connu pour sa voix distincte. Il était l’hôte de “Live!” depuis plus de 20 ans. Le spectacle est maintenant barré par Kelly Ripa.

“Beaucoup de mes souvenirs d’enfance au petit matin sont de me préparer pour l’école avec toi et Régis en arrière-plan”, a écrit l’utilisateur. “Je peux encore entendre sa célèbre voix distincte, et ton rire après qu’il ait dit quelque chose de drôle. Ça me manque de vous voir ensemble. Je n’arrive toujours pas à croire qu’il soit parti. Mais pas oublié.”

Philbin, qui détenait le record du monde Guinness du plus grand nombre d’heures passées à la télévision, est décédé en juillet 2020.

“Nous sommes profondément attristés de partager que notre bien-aimé Regis Philbin est décédé la nuit dernière de causes naturelles, un mois avant son 89e anniversaire”, a déclaré la famille du présentateur de télévision dans un communiqué à l’époque.

“Sa famille et ses amis sont éternellement reconnaissants pour le temps que nous avons pu passer avec lui – pour sa chaleur, son sens de l’humour légendaire et sa capacité singulière à faire de chaque jour quelque chose dont il vaut la peine de parler. Nous remercions ses fans et admirateurs pour leur un soutien incroyable au cours de ses 60 ans de carrière et demandons la confidentialité alors que nous pleurons sa perte.”