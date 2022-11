Kathie Lee Gifford partage les traditions de Thanksgiving : de la prière à la nourriture “à l’ancienne”

Kathie Lee Gifford a partagé comment elle perpétue ses traditions familiales préférées tout en célébrant Thanksgiving.

Avant les vacances, la personnalité de la télévision de 69 ans a accueilli Fox News Digital chez elle à Nashville, Tennessee, pour un aperçu exclusif de ses préparatifs de vacances.

Gifford a déclaré qu’elle était “vraiment reconnaissante” de vivre à Nashville, où elle a déménagé il y a quatre ans, expliquant que c’était “le bon endroit pour cette saison de ma vie”.

“Et je pense que cela m’amène à Thanksgiving, qui est ma fête préférée de toute l’année”, a-t-elle ajouté.

L’ancien animateur de “Today” a poursuivi : “Je les apprécie tous. Mais celui-ci a toujours été mon préféré. Je pense que c’est parce qu’il s’agit de gratitude.”

Gifford a déclaré à Fox News Digital que les vacances avaient également une signification particulière car elle préparait tous les plats que sa défunte mère, Joan Epstein, lui avait appris à cuisiner.

“Je fais toute la cuisine, et c’est le seul jour de l’année où je cuisine réellement”, a-t-elle déclaré.

“J’ai été viré de l’école du dimanche, j’ai été viré du [Girl Scouts] Brownies et moi avons été expulsés du concours américain de Miss Junior. Donc, vous savez, je n’aime pas les règles, mais je serais idiot de ne pas réussir ce que ma mère faisait à chaque Thanksgiving.” — Kathie Lee Gifford

“Je n’ai jamais été un grand cuisinier”, a admis Gifford. “Mais vous savez qui était une excellente cuisinière ? Ma mère. Ma mère était une cuisinière incroyable. Elle ne pouvait pas faire bouillir de l’eau quand elle avait 19 ans et s’est mariée, mais elle a appris à être une excellente cuisinière. Alors elle m’a appris, à moi et à ma sœur, et mon frère toutes ses recettes incroyables.”

La vétéran de la télévision a ajouté qu’elle suivait fidèlement les recettes de sa mère jusqu’au bout. “Je ne suis généralement pas une gardienne des règles”, a-t-elle déclaré. “Je n’aime pas suivre les règles.”

“J’ai été viré de l’école du dimanche, j’ai été viré du [Girl Scouts] Brownies et moi avons été expulsés du concours américain de Miss Junior. Donc, vous savez, je n’aime pas les règles, mais je serais idiot de ne pas réussir ce que ma mère faisait à chaque Thanksgiving.”

Gifford a adoré la dinde de sa mère et sa farce “incroyable” à la sauge et aux saucisses. “Je ne mange plus de porc. Alors maintenant, je le fais avec des saucisses de poulet ou de dinde”, a-t-elle déclaré.

D’autres plats de Thanksgiving incluent “l’incroyable soufflé à l’igname” de sa mère et sa purée de pommes de terre et sa sauce. “Excusez-moi. Mettez-les contre n’importe qui sur la planète”, a-t-elle dit.

“Ce ne sont pas vraiment de la purée de pommes de terre. Elles sont fouettées. Tu vois ce que je veux dire ? Qui n’aime pas une bonne pomme de terre fouettée ? Et sa sauce ? À l’ancienne.”

Elle a poursuivi: “Ajoutez simplement la farine au fur et à mesure. Aucun de ces trucs supplémentaires jetés, tout est fait à partir du jus de la dinde.”

“Je n’invite jamais des gens que je n’aime pas du tout, et je n’essaie jamais de rater une occasion d’inviter quelqu’un qui n’a pas d’endroit où aller.” — Kathie Lee Gifford

Gifford a déclaré qu’elle aimait se lever tôt pour cuisiner et remplir sa maison des parfums d’un repas de Thanksgiving. “J’adore tout trop cuire”, a-t-elle ajouté. “Pas trop cuit par la température, mais trop cuire ce dont nous avons besoin parce que j’aime en vivre la semaine prochaine et j’aime le goûter pendant que je cuisine.”

La vétéran de l’émission du matin a déclaré à Fox News Digital qu’elle limitait ses rassemblements à environ huit à 10 invités. “Ce que j’aime le plus à propos de Thanksgiving, c’est que c’est petit et intime”, a-t-elle expliqué. “Je n’ai jamais de grandes fêtes de Thanksgiving.”

L’auteur du “Dieu de la Voie” a poursuivi, “Je n’invite jamais des gens que je n’aime pas du tout, et je n’essaie jamais de rater une occasion d’inviter quelqu’un qui n’a pas d’endroit où aller.”

Gifford a partagé que son défunt père, Aaron Epstein, avait une généreuse tradition de Thanksgiving qu’elle a poursuivie. “Mon père avait l’habitude de ramener des gens à la maison presque à chaque Thanksgiving”, se souvient-elle.

“Il travaillait pour le Washington Post dans le Maryland, et il faisait des tournées très, très tôt. Et il n’était pas du tout rare que mon père découvre très tôt le matin, quelqu’un sur le bord de la route qui était tombé en panne ou quelqu’un qui a raté son bus ou une petite vieille.”

“Il y a toujours eu des histoires, toujours des histoires”, a-t-elle déclaré. “Et nous avions l’habitude de taquiner, ‘Je me demande qui papa va ramener à la maison aujourd’hui ?’ Mais j’ai grandi avec des parents qui m’ont appris à quel point c’est important, que pendant que vous comptez vos bénédictions, soyez toujours conscient de celles qui n’ont aucune bénédiction à compter. Et puis soyez cette bénédiction pour eux. Alors j’aime faire ça aussi .”

Elle a poursuivi : “Je teste la température avec certains de mes amis et je leur demande : ‘Avez-vous été invité quelque part en ce moment ?’ J’ai une amie dont le mariage est en train de se rompre. Et je lui ai demandé l’autre jour, et elle a dit : “Je n’ai pas encore d’endroit où aller.”

“Et j’ai dit:” Oh oui, tu le fais. “”

La foi de Gifford joue également un rôle important dans ses célébrations de Thanksgiving. La gagnante du Daytime Emmy Award a déclaré qu’elle commençait chaque dîner par une prière. “Et puis nous faisons toujours le tour de la table et demandons:” De quoi êtes-vous le plus reconnaissant cette année et qu’attendez-vous avec impatience l’année prochaine? “”

Gifford a poursuivi : “J’ai trouvé dans ma vie… si vous commencez chaque journée par la prière et que vous la terminez par la prière et dites des prières toute la journée, la Bible dit de prier sans cesse. Et comment faisons-nous cela ? Vous faites de votre vie un prière.”

“Et puis la Bible dit aussi, qu’est-ce que le Seigneur veut de vous?” elle a continué. “Et je pense que nous devrions tous y penser chaque jour. Il veut que nous agissions avec justice, que nous aimions la miséricorde et que nous marchions humblement avec votre Dieu.”

“Imaginez un monde comme celui-là si nous ne faisions que cela et cela seul, dans quel monde complètement différent nous vivions.”

Gifford avait également un message spécial pour ses fans. “Joyeux Thanksgiving, tout le monde”, a-t-elle dit. “Je veux vous souhaiter à tous de bonnes vacances. Je prie pour que vous soyez en sécurité, que vous soyez heureux, que vous soyez en bonne santé.”

“Je prie pour que vous soyez bien nourri et que vous puissiez ouvrir votre table à quelqu’un qui n’a peut-être pas pris de repas depuis un moment ou qui n’a certainement pas été invité à un beau festin.”