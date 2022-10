Kathie Lee Gifford ne lira pas le livre de Kelly Ripa ; la star aurait-elle dû inclure le drame de Regis ? L’expert explique

Kelly Ripa a été critiquée sous tous les angles après la publication de ses premiers mémoires, “Live Wire: Long-Winded Short Stories”, y compris l’ancien “Live!” la co-animatrice Kathie Lee Gifford qui a admis qu’elle ne lirait pas le livre après avoir vu le nom de Regis Philbin être critiqué.

Alors que Gifford est resté ferme en faveur de la légende décédée de la radiodiffusion et a qualifié Philbin de “grand ami” lors d’une interview exclusive avec Fox News Digital, elle a également noté que Ripa peut “dire ce qu’elle veut” et qu’elle est une “grande croyante en la liberté”. d’expression.” “Je ne crois pas que nous soyons censés annuler qui que ce soit”, a-t-elle noté.

Dave Quast, expert de la marque et vice-président senior de Banian rouge communications de crise, a convenu que Ripa “a parfaitement le droit” de détailler sa propre histoire sur papier, malgré toute adversité qu’elle peut ou non subir pour les expériences qu’elle a endurées.

“Les mémoires seraient assez ennuyeuses si les gens ne parlaient que des bonnes choses qui leur sont arrivées et non des défis auxquels ils ont dû faire face en cours de route”, a déclaré Quast à Fox News Digital.

KATHIE LEE GIFFORD SOUTIENT ‘GREAT FRIEND’ REGIS PHILBIN AU MILIEU DE KELLY RIPA DRAMA

“Kelly Ripa a parfaitement le droit de raconter son histoire et de partager – ou de ne pas partager – ses expériences dans la série, notamment en mettant en lumière ce que c’est que d’être une femme de premier plan dans le domaine de la radiodiffusion.”

“Live! Avec Regis et Kathie Lee” a été diffusé pour la première fois à l’échelle nationale en septembre 1988, trois ans après que Regis et Kathie Lee aient été jumelés pour le programme basé à New York, “The Morning Show”.

KATHIE LEE GIFFORD DIT QU’ELLE EST PERTURBÉE PAR LES RUMEURS DE DIVORCE DE TOM BRADY ET GISELE BUNDCHEN: “DIEU AIME LE MARIAGE”

Les animateurs de talk-shows télévisés ont eu leur dernière course ensemble après 15 ans en 2000 lorsque Gifford a quitté le programme. Regis a animé le programme seul pendant un an tout en recherchant son prochain co-animateur, et a finalement trouvé son remplaçant à Ripa, une ancienne actrice de feuilleton de jour qui a joué le rôle de Hayley Vaughan dans “All My Children”.

Dans son nouveau livre, elle a écrit qu’elle avait du mal à travailler avec Philbin, qu’elle n’était pas autorisée à utiliser sa propre équipe de coiffure et de maquillage et qu’elle n’avait pas reçu de budget pour sa garde-robe. Ripa a également noté que son nom “devait être plus petit que le nom de Regis sur la carte de titre et la marque” Live! “.

“Kelly Ripa a parfaitement le droit de raconter son histoire et de partager – ou de ne pas partager – ses expériences dans la série, notamment en mettant en lumière ce que c’est que d’être une femme de premier plan dans le domaine de la radiodiffusion.” — Dave Quast, expert de la marque et vice-président senior de Red Banyan

Elle a écrit que la réception de l’offre d’hébergement s’accompagnait d’un avertissement : “Ils veulent s’assurer que vous savez qui est votre patron.” Ripa a poursuivi en expliquant qu’après le départ de Philbin de la série, ils n’avaient jamais eu de relation en dehors du studio et n’avaient socialisé qu’en de rares occasions.

Alors que les souvenirs de travail de Ripa avec Philbin commençaient à faire le tour du public, Kathie Lee a partagé une “réalité” complètement différente de travailler avec le diffuseur pendant plus d’une décennie.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“ Mon expérience avec Régis a été l’une des plus grandes expériences de toute ma vie », a déclaré Gifford. « J’ai travaillé avec lui pendant 15 ans. Nous n’avons jamais eu un seul mot méchant entre nous.”

Gifford a dit à Rosanna Scotto dans Good Day New York sur FOX 5 : “Je ne vais pas lire le livre. Je ne l’ai pas lu. Je ne sais même pas s’il est déjà sorti.”

L’expert de la marque Dave Quast a noté que la nature brutale continue de Ripa ne fera qu’attirer plus de lecteurs dans son tome.

“Pour tous ses détracteurs, je pense que beaucoup d’autres personnes apprécieront sa franchise”, a-t-il déclaré.

“Elle a dit qu’elle tenait Regis Philbin en haute estime, et personne ne devrait être surpris que leur relation, comme toutes les relations de travail à long terme, ait connu des hauts et des bas au fil des ans.”