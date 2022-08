Kathie Lee Gifford est déterminée à garder sa vie amoureuse privée : “Ça reste spécial”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kathie Lee Gifford a décidé de garder le silence sur sa vie amoureuse.

Gifford, 69 ans, a admis dans une récente interview qu’elle avait rencontré quelqu’un de nouveau.

“J’ai quelqu’un de très spécial dans ma vie”, a-t-elle révélé au magazine People.

Cependant, ne vous attendez pas à avoir un aperçu de la nouvelle romance de l’ancien de l’émission “Aujourd’hui”.

“J’ai découvert qu’en n’en parlant pas, ça reste spécial”, a ajouté Gifford.

KATHIE LEE GIFFORD PARLE D’ANNULER LA CULTURE, PARDONNER FRANK GIFFORD APRÈS L’INFIDÉLITÉ: “ÇA M’A PRESQUE DÉTRUIT”

Après avoir pris sa retraite de la télévision de jour, Gifford a déménagé à Nashville.

“J’ai trouvé le bonheur personnel ici, c’est la meilleure façon de le dire”, a déclaré l’animateur de télévision à la chaîne.

Elle a admis une fois qu’elle avait quitté la maison de Greenwich, dans le Connecticut, où elle avait élevé ses enfants avec feu Frank Gifford parce qu’elle “mourait de solitude”.

“Cette immense et belle maison remplie de souvenirs était comme une morgue pour moi”, a-t-elle déclaré au Tennessean en 2019. “Voici la mauvaise nouvelle – je suis une veuve, une orpheline et un nid vide. La bonne nouvelle est que je avoir la liberté d’une veuve, d’un orphelin et d’un nid vide.”

Gifford était marié à la star du football des New York Giants jusqu’à sa mort en 2015. Le couple était marié depuis près de 30 ans et partageait deux enfants ensemble.

Gifford a recommencé à sortir ensemble en 2019, des années après la mort de Frank.

La star de “Live with Regis and Kathie Lee” a précédemment révélé à Fox News Digital qu’elle avait lutté avec sa foi après que Frank lui ait été infidèle.

“Bien sûr… quand mon mari m’a infidèle, cela m’a quasiment détruite. J’entends encore des gens me dire : ‘Tu es passé par là et moi aussi, j’ai pu trouver la grâce de Dieu au milieu de ça.'”

“Dieu a un but pour nous”, a-t-elle poursuivi. “Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Il y a eu des moments comme ça. J’en porte encore des cicatrices. Même s’ils ont guéri physiquement, ils sont toujours là. Je n’oublierai jamais ce qu’ils sont. Mais ils Ce sont aussi des trophées… Je me sentais sans espoir, mais ce moment m’a aussi appris le pardon. Et j’ai réussi avec l’amour de Dieu. Et avec l’amour de Dieu, vous pouvez tout affronter.