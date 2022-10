Kathie Lee Gifford dit qu’elle est contrariée par les rumeurs de divorce entre Tom Brady et Gisele Bündchen : “Dieu aime le mariage”

La personnalité de la télévision Kathie Lee Gifford a révélé qu’elle avait le cœur brisé par les rumeurs de divorce de la star de la NFL Tom Brady et Gisele Bündchen et a soutenu que “Dieu aime le mariage”.

Dans une interview exclusive avec Fox News Digital, Gifford a évoqué son mariage avec son défunt mari, Frank Gifford, qui était un ancien joueur de football des Giants de New York et commentateur sportif à la télévision.

“Eh bien, il était plus qu’une star de la NFL. Frank était l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps … Tom Brady est un joueur magnifique. Frank a toujours pensé qu’il était le plus grand quart-arrière de tous les temps … Je ne compare Frank à personne d’autre”, a déclaré Gifford.

Après avoir été mariée pendant près de 30 ans, Gifford a poursuivi en disant qu’elle avait rencontré des difficultés dans son mariage, comme “tout le monde”, et a déclaré qu’elle était bouleversée lorsqu’elle a entendu la nouvelle du champion du Super Bowl et que le mannequin aurait embauché des avocats spécialisés en divorce. .

“Dieu aime le mariage. Dieu a institué le mariage pour la raison, dans un but. La famille est si importante pour Dieu. … Les mariages sont attaqués. La monogamie est attaquée”, a-t-elle poursuivi.

Alors que Gifford évoquait l’importance de la famille tout en partageant deux enfants avec son défunt mari, Brady et Bündchen auraient déclaré qu’ils se concentraient sur leurs enfants alors que les rumeurs de divorce continuaient de tourbillonner.

Le couple partage leurs enfants, Benjamin Rein, 12 ans, et Vivian Lake, 9 ans, et Brady a un fils supplémentaire, John Edward, 15 ans, avec l’ex Bridget Moynahan.

L’auteur de “The God of the Way” a ajouté que la foi dans le mariage est essentielle dans une relation, et elle a adressé ses meilleurs vœux à Brady et Bündchen.

“Je pense que le mariage devrait être une alliance sacrée. Maintenant, il y a des raisons pour lesquelles certaines personnes devraient divorcer, et elles ont des raisons physiques de… Je ne connais pas leur première histoire. Je sais juste que je suis désolé pour elles et leur enfants », a-t-elle noté.

“J’ai prié pour eux. … J’espère qu’ils renoueront avec la raison pour laquelle ils sont tombés amoureux au départ. Quel est le plus gros problème dans la plupart des mariages ? Ils oublient pourquoi ils sont tombés amoureux en premier lieu.”

“Le Dieu du Chemin” est une histoire de foi scripturaire et des “personnes qui ont changé le monde pour toujours”. Le livre comprend les histoires de la façon dont Dieu a frayé un chemin pour ses enfants.

Le livre en quatre parties est écrit par Gifford et le co-auteur Rabbi Jason Sobel et est disponible pour les lecteurs.