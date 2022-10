Kathie Lee Gifford dit que son âme «mourait lentement» alors qu’elle vivait dans la ville, ne manque pas la télévision de jour

Kathie Lee Gifford a admis que la vie urbaine lui écrasait l’âme et qu’elle avait l’impression de “mourir lentement” avant de poursuivre un style de vie plus calme et plus épanouissant à la campagne après avoir vécu dans des zones métropolitaines animées pendant des décennies.

L’ancienne co-animatrice de “Live! Avec Regis et Kathie Lee” a décrit se délecter des sons sereins des “cloches d’église” sonnant dans toute la campagne et sa joie dans la camaraderie amicale du quartier, un contraste frappant avec ce qu’elle a vu devenir de ses villes préférées .

“Il y a une culture de la gentillesse ici dans le Sud. C’est tout simplement extraordinaire”, a-t-elle déclaré en exclusivité à Fox News Digital. “Et j’en avais besoin. J’en avais besoin.

“Mon âme mourait d’une mort lente dans le Nord-Est depuis environ 20 ans, regardant la culture changer autant qu’elle l’a fait et pas seulement à New York, mais LA, Seattle, la belle San Francisco, certaines de ces énormes, belles villes. Je ne les reconnais même plus.

KATHIE LEE GIFFORD SOUTIENT ‘GREAT FRIEND’ REGIS PHILBIN AU MILIEU DE KELLY RIPA DRAMA

Gifford est devenu un nom familier tout en co-animant avec Philbin l’émission diffusée à l’échelle nationale, qui a été diffusée pour la première fois en 1988. Elle a quitté le programme en juillet 2000 et a poursuivi quelques passions, notamment élever les enfants Cody et Cassidy avec feu son mari Frank Gifford.

“Je vis dans la région de Nashville. Il y a beaucoup de belles banlieues ici”, a-t-elle déclaré. “Je ne voudrais pas vivre en ville. Ce n’est tout simplement pas mon truc.

KATHIE LEE GIFFORD DIT QU’ELLE EST PERTURBÉE PAR LES RUMEURS DE DIVORCE DE TOM BRADY ET GISELE BUNDCHEN: “DIEU AIME LE MARIAGE”

“J’aime y aller pour une raison quelconque. J’y vais. Mais non, je vis dans la banlieue où les cloches des églises sonnent et les gens te laissent être qui tu es. Et ils te laissent adorer comme tu veux adorer et voter comme tu veux. veulent voter. Et ils, vous savez, ils vous ont juste laissé être.

Elle a ajouté: “Je ne veux certainement pas vivre là-bas et payer les impôts.”

Alors que Gifford a pris une pause de huit ans de la télévision en direct après avoir travaillé avec Regis pendant 15 ans, elle est retournée au studio en 2008 pour travailler avec Hoda Kotb à la quatrième heure de “Today”.

En 2019, Gifford a remporté un Daytime Emmy Award pour l’animatrice exceptionnelle d’un talk-show informatif la même année où elle a quitté le réseau.

LES FANS DE RYAN SEACREST PILE SUR KELLY RIPA POUR SOUVENT “L’INTERROMPRE”, ÊTRE “ENNUYANT ;’ SES FANS APPLAUDISSENT

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait manqué de travailler à la télévision pendant la journée, elle a sincèrement répondu : “Pas une seconde.”

Au milieu des récentes critiques de Regis faites par son ancienne co-animatrice, Kelly Ripa, Gifford a déclaré que travailler avec l’icône de la diffusion décédée était “l’une des plus grandes expériences de ma vie”.

Elle a dit en exclusivité à Fox News Digital : “J’ai travaillé avec lui pendant 15 ans. Nous n’avons jamais eu un seul mot méchant entre nous.”

Ripa, un ancien vedette de “Tous mes enfants”, pris de contrecoup lorsque ses nouveaux mémoires ont révélé son “grand privilège” de travailler avec Philbin de 2001 à 2011, est également venu le grand fardeau d’une “relation de travail moins que facile”.

“Je ne vais pas commenter l’histoire de Kelly. C’est la sienne. Elle peut dire ce qu’elle veut”, a déclaré Gifford. “Je crois fermement à la liberté d’expression. Je ne pense pas que nous soyons censés annuler qui que ce soit. Elle a le droit de raconter son histoire telle qu’elle s’en souvient.”

Gifford a interviewé toutes les grandes célébrités, a discuté des tendances les plus chaudes et des plus grandes histoires tout au long de sa carrière devant la caméra. Pourtant, elle a réfléchi à son temps avec Régis, qui décédé en 2020 à l’âge de 88 ans.

“Je l’ai vu deux semaines avant sa mort, et sa femme m’a dit que c’était la dernière fois qu’elle l’entendait rire, et je le chéris”, a déclaré Gifford.

“Donc, cela dit tout ce que vous devez savoir sur ce que je pense de ce que Kelly dit maintenant.”