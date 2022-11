Kathie Lee Gifford célèbre la Journée des anciens combattants en se souvenant de son défunt père: “Je sais à quel point la vie est fragile”

Il y a une personne qui vient à l’esprit de Kathie Lee Gifford le jour des anciens combattants.

Son père, Aaron Epstein, s’est présenté au travail le lendemain de Pearl Harbor. Il a ensuite servi 20 ans dans la Marine. Son beau-père, ainsi que son frère aîné, ont tous deux été tués au combat en Europe. Son autre frère est rentré chez lui blessé. Le patriarche était le seul de sa famille à être rentré indemne physiquement.

Epstein est décédé en 2002 à l’âge de 78 ans d’une démence à corps de Lewy.

“J’ai grandi dans une maison de la Navy”, a déclaré l’ancien co-animateur de “Today” à Fox News Digital. “Mon père est l’une de ces personnes, comme tant d’autres, lorsque Pearl Harbor est arrivé, il n’avait que 17 ans et a menti sur son âge. C’est la seule mauvaise chose qu’il ait jamais faite. … Il a menti sur son âge et voulait être un pilote, mais je pense que sa vue n’était pas très bonne, et qu’il avait les pieds plats ou quelque chose comme ça. Et donc il est entré dans la marine… [he] s’est retrouvé en fait à Paris, en France, au début de sa carrière navale dans l’état-major du général Eisenhower après la Seconde Guerre mondiale au quartier général de Shape. Et c’est pourquoi je suis né à Paris, en France.”

La famille a fini par s’enraciner dans le Maryland, où résidait Epstein.”

La star, 69 ans, a déclaré qu’Epstein servait son pays “avec une grande fierté”, parce que son grand-père avait échappé aux “pogroms”, ou à la violence des autorités russes contre le peuple juif.

“Mon père connaissait l’antisémitisme, et il connaissait la lutte, il connaissait la douleur et toutes sortes de choses”, a-t-elle expliqué. “Il a perdu des proches pendant l’Holocauste, mais il était si reconnaissant de vivre dans un pays comme l’Amérique, où vit la liberté. Et je prie Dieu que nous continuions à avoir la liberté. … La Journée des anciens combattants, bien sûr, est pour ceux qui ont servi et servir fidèlement.

“Le beau-père de mon père est également mort pendant la Seconde Guerre mondiale, avec son frère Paul, puis son autre frère aîné, Carl, a été blessé. Et donc, nous ne comprenons tout simplement pas dans notre monde aujourd’hui le genre de sacrifice qui a été fait… la guerre est laide, mais les sacrifices, la bravoure et le dévouement à une cause – il y a de belles choses à trouver, même dans la vilaine lutte de celle-ci.”

“Et tout ce que j’ai appris de vraiment précieux dans cette vie, je l’ai appris de mon père, qui avait lutté”, a-t-elle ajouté.

Bien qu’elle ait été témoin de la laideur de la guerre, Gifford a déclaré que son père était “l’homme le plus gentil et le meilleur que j’aie jamais connu”. Et il continue de l’inspirer à honorer nos troupes.

“J’ai un tel respect”, a-t-elle déclaré. “Et peu importe où je suis, si je vois quelqu’un en uniforme, j’y vais et je le remercie. Je [say], ‘Merci pour votre service.’ Je ne considère pas du tout mes grands dons, mes privilèges et mes droits comme acquis. Je sais à quel point la vie est fragile.”

“Je souhaite à tous ceux qui servent ou ont servi dans le passé, je tiens à vous remercier du fond du cœur”, a partagé la mère de deux enfants. “Comme dirait mon père, ‘Merci gentiment.'”

En 2017, Gifford a perdu sa mère, Joan Epstein. Elle avait 87 ans. Sa mort est survenue deux ans après le décès de son mari, joueur de football et commentateur sportif Frank Gifford, en 2015 à 84 ans.

“Ma précieuse mère, JOANNIE est rentrée chez JÉSUS et mon PAPA ce matin”, a tweeté Gifford à l’époque. “Nous louons Dieu pour sa promesse de vie éternelle et nous remercions Dieu pour elle.”