Kathie Lee Gifford a révélé comment sa querelle de plusieurs années avec Howard Stern s’est terminée par un message vocal « surprise ».

La personnalité de la télévision, 70 ans, a parlé du fossé entre elle et le disc-jockey, 70 ans, dans ses nouveaux mémoires, Je veux compter : votre vie est trop courte et trop précieuse pour être gaspillée.

Elle a rappelé comment leur bœuf avait commencé en 1995, lorsqu’elle avait chanté l’hymne national au Super Bowl XXIX et entendu les huées du public.

Le Live! avec Regis et Kathie Lee, ancienne élève – qui a révélé pourquoi elle avait pardonné à son défunt mari Frank Gifford pour sa liaison extraconjugale avec une hôtesse de l’air – a appris plus tard qu’elle avait été encouragée par Stern auprès de ses fans.

Près de deux décennies plus tard, l’ancienne animatrice de Today s’est sentie obligée de faire un geste aimable envers Stern, qui a conduit à leur réconciliation comme décrit dans son livre, publié le 30 avril, selon Fox News numérique.

Gifford a rappelé en 2011 qu’elle voulait lui souhaiter bonne chance avant son apparition dans l’émission Today en 2011, lorsqu’il a appris qu’il avait été choisi comme juge pour la septième saison d’America’s Got Talent.

Bien que d’autres l’aient découragée de parler à l’animateur de radio, elle a décidé de « dire bonjour à Howard ».

« J’ai dit : « Hé, c’est Kathie Lee », se souvient-elle. «Je pensais qu’il était temps. J’ai dit : « Je veux vous souhaiter tout le meilleur avec le nouveau spectacle. »

« Je me suis levée, je suis rentrée, je me suis assise dans la salle de maquillage », a-t-elle déclaré avant de raconter comment ses coiffeurs et maquilleurs lui ont demandé pourquoi elle lui parlait.

« Ils avaient dit : « Pourquoi as-tu fait ça ? » J’ai dit : « Dieu me l’a dit. »

Plus tard, elle s’est rappelée qu’elle embarquait sur un vol lorsqu’elle a reçu un appel d’un numéro inconnu sans identification de l’appelant, qu’elle n’a pas répondu.

Lorsqu’elle a écouté le message vocal, elle a dit que c’était une « surprise » d’apprendre qu’il provenait de Stern.

« Il disait : « Je n’arrive pas à croire à quel point tu as été gentil avec moi. J’ai été si impoli avec toi et tu as été si gentil. Je dois juste m’excuser auprès de toi. S’il te plaît, appelle-moi », se souvient-elle.

« Une fois que je l’ai écouté, j’ai dit à mes enfants à table : « Eh bien, les cochons ont maintenant officiellement volé. » [But] Je crois toujours que Dieu peut toucher le cœur de n’importe qui », a-t-elle déclaré au média.

«Je n’ai pas le droit de haïr quelqu’un qui me déteste. Une fois que vous commencez à prier pour les gens, vous ne pouvez plus les détester. L’amour ne peut pas vivre là où vit la haine, et c’est une chose très simple.

Cependant, Gifford a déclaré que son défunt mari Frank et son fils Cody Gifford avaient essayé de lui dire de ne pas le rappeler parce que Stern avait été « horrible » avec elle et sa famille.

Cependant, elle a décidé de rappeler Stern et elle a dit qu’ils avaient eu une conversation productive.

Lors de leur appel téléphonique, elle s’est souvenue que l’animateur de radio lui avait demandé de lui pardonner.

Gifford a déclaré qu’elle lui avait dit: « »Je veux juste que tu saches que je t’ai pardonné il y a 30 ans. »

« J’ai dit : « Je suis vraiment heureuse pour toi que tu demandes pardon, parce que chaque fois que nous blessons quelqu’un dans la vie, il est important de demander pardon », se souvient-elle.

Elle a raconté que Stern semblait confus face à sa gentillesse.

« Il dit : « Quoi ? J’ai dit : « Je t’ai pardonné il y a 30 ans et depuis, je prie pour toi tous les jours. Et c’est la vérité. »‘

Elle a dit qu’elle avait ensuite invité Stern, qu’elle avait décrit comme un « canard étrange », chez elle pour le dîner.

Dans ses mémoires, elle a déclaré qu’elle l’avait « énervé » parce qu’elle était « tout ce qu’il n’était pas ».

« Je l’ai vu plusieurs fois chez Sirius, et tout allait bien », dit-elle. «Je peux m’entendre avec un rocher. Je peux trouver quelque chose de bien chez n’importe qui. C’est ce que ma foi m’enseigne.