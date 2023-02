Katherine Sciver-Brunt pourrait prolonger sa carrière en Angleterre après les “changements positifs” de Jon Lewis en tant qu’entraîneur-chef | Nouvelles du cricket

Katherine Sciver-Brunt a admis que les changements positifs que l’Angleterre a subis depuis l’arrivée de Jon Lewis signifient qu’elle ne sait plus quand elle mettra fin à sa carrière internationale.

Après avoir officiellement pris sa retraite des tests et s’être discrètement éloignée des ODI l’année dernière, Sciver-Brunt avait prévu de mettre fin à sa carrière en Angleterre après la Coupe du monde T20 de ce mois-ci.

La joueuse de 37 ans pourrait encore le faire si l’Angleterre allait jusqu’au bout en Afrique du Sud, mais si ce n’est pas le cas, elle a l’intention de rester au top de sa forme physique pour les opportunités de franchise T20 car il y a l’attrait des Ashes de cet été.

En plus de son incertitude, elle s’est sentie revigorée par une approche plus fraîche et plus offensive introduite par Lewis, nommé entraîneur-chef de l’Angleterre en novembre dernier.

“Si j’arrête maintenant, je serais heureuse, mais il se passe parfois beaucoup de choses en peu de temps et l’arrivée de Jon Lewis vient de relancer certaines choses et l’environnement est incroyable”, a-t-elle déclaré.

“Je peux voir l’avenir de ces filles et je suis jaloux, je ne vais pas mentir, les choses qui se passent sont extrêmement positives. Là où j’étais clair il y a cinq mois, je ne le suis plus maintenant.

“Si nous gagnions la Coupe du monde, cela pourrait être un très bon moment pour arrêter et il y a cinq mois, j’avais promis à tout le monde que c’est ce que je ferais. Mais si nous ne gagnons pas, les Ashes seront à deux secondes.

“Je jouerais toujours aux quilles et je serais toujours en forme. Ce n’est pas quelque chose à quoi je peux dire ‘non’ pour l’instant. Je peux à peu près dire que le côté international des choses est probablement cette année.”

Sciver-Brunt devrait faire sa 263e apparition internationale lorsque l’Angleterre entamera sa campagne de Coupe du monde T20 contre les Antilles à Paarl samedi.

L’Angleterre a balayé un Windies en sous-effectif dans trois ODI et cinq T20 en décembre, marquant le début d’un changement radical dans leur perspective alors qu’ils cherchaient à prendre l’avantage contre leurs adversaires.

“C’est certainement celui que si tout se passe bien, si c’est votre journée, nous battrons n’importe qui”, a déclaré Sciver-Brunt.

“Si ça tourne mal, ça peut vraiment mal tourner. C’est excitant mais c’est aussi assez effrayant. Personne ne veut se faire battre, mais tant que vous vivez et mourez par l’épée, vous pouvez vivre et accepter de perdre.

“C’est le fait de pouvoir échouer qui vous rend meilleur parce que si vous avez tellement peur de perdre votre guichet, vous obtiendrez 50 balles cinquante mais vous n’obtiendrez pas 30 balles cinquante et c’est la différence entre aller de l’avant et rester immobile. Nous nous y engageons à 100 pour cent.

Sciver-Brunt, qui a fait partie intégrante des 50 victoires de l’Angleterre en Coupe du monde en 2009 et 2017, s’est retirée du test de cricket l’année dernière alors qu’elle a récemment annoncé qu’elle cesserait de jouer au cricket régional et de comté.

Acceptant qu’elle ne sera pas là pour la prochaine Coupe du monde à 50 ans, prévue en Inde en 2025, Sciver-Brunt ne veut pas empêcher quelqu’un d’autre de revendiquer l’Angleterre.

Bien qu’elle n’ait pas officiellement pris sa retraite des ODI, Sciver-Brunt, qui espère jouer dans la première Women’s Premier League cette année et a participé aux enchères de la semaine prochaine au prix de base le plus élevé, est apparemment une spécialiste du T20.

“Je veux que ce soit ‘Je suis toujours là, je fais toujours de mon mieux’ et quand j’ai fini, j’ai fini et j’ai fini tout”, a-t-elle ajouté.

“Je ne voulais pas avoir à me retirer à nouveau de quelque chose avant d’arrêter de jouer, car l’accent est mis sur la retraite totale.

“Je suis un joueur du T20 et cela m’a donné plus de longévité dans ma carrière et m’a ouvert d’autres avenues. J’essaie juste de vivre chaque jour comme il vient et de profiter du temps qu’il me reste en tant que joueur de cricket.”

