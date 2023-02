Katherine Schwarzenegger s’exprime sur les critiques de son mari Chris Pratt : “Je vois ce que les gens disent”

Katherine Schwarzenegger a partagé ses réflexions sur la façon dont elle gère les critiques de son mari Chris Pratt.

L’auteur de 33 ans a déclaré au New York Times qu’elle essayait de s’abstenir de répondre aux commentaires négatifs des critiques en ligne de l’acteur de 43 ans.

“Je vois ce que les gens disent”, a déclaré Schwarzenegger. “Mais je sais juste que c’est tellement loin de la réalité.”

La native de Californie, l’aînée des enfants de l’ancien gouverneur et acteur de Californie Arnold Schwarzenegger et de la journaliste Maria Shriver, a déclaré que le fait d’être élevée dans une famille célèbre l’avait préparée à faire face aux critiques publiques de ses proches.

CHRIS PRATT RÉPOND APPAREMMENT À LA RÉACTION DES MÉDIAS SOCIAUX SUR LES COMMENTAIRES DE “FILLE EN SANTÉ”, LOUANT DIEU

Cependant, elle a reconnu que “grandir, entendre les gens dire certaines choses sur mes parents, mes frères et sœurs, ma famille élargie” était difficile.

Schwarzenegger a déclaré que sa mère l’avait mise en garde contre le “piège sans fin” consistant à répondre aux critiques.

Pratt et Schwarzenegger se sont mariés en juin 2019 après environ un an de relation. Les deux sont parents de filles Lyla Maria, 2 ans, et Eloise Christina, 8 mois. La star des “Avengers” partage également son fils Jack, 10 ans, avec son ex-femme Anna Faris, 46 ans.

Schwarzenegger a déclaré au New York Times qu’elle n’avait jamais été interrogée sur sa vie personnelle avant de sortir avec Pratt, malgré la renommée de sa famille.

“Je ne recevais pas de questions sur ma vie amoureuse ou sur qui je sortais ou quoi que ce soit du genre”, a déclaré l’auteur de “The Gift of Forgiveness”.

Pratt a fait face à un contrecoup en novembre 2021 lorsqu’il a fait l’éloge de Schwarzenegger dans un post Instagram qui mentionnait leur “fille en bonne santé”.

L’acteur a été critiqué par certains fans qui ont interprété le message comme “insultant” pour Faris et Jack, qui est né prématuré et a connu des problèmes de santé au fil des ans.

CHRIS PRATT SLAMMÉ POUR LE POSTE SUR LE NOUVEL ENFANT “SAIN” APRÈS LES PROBLÈMES DE SANTÉ DU PREMIER ENFANT

En juin 2022, Pratt a déclaré au magazine Men’s Health qu’il avait “pleuré” à cause des critiques.

“[Ignoring Twitter comments is] une leçon que j’ai apprise. Ce n’est pas encore une leçon que mon fils a apprise”, a déclaré l’ancien de “Parcs et loisirs”.

“J’ai dit quelque chose comme : ‘Trouve quelqu’un qui te regarde comme ma femme me regarde.’ Et puis je lui ai donné un peu de s — dans le truc et j’ai dit: “Mais je t’aime. Je suis tellement reconnaissant pour ma femme. Elle m’a donné une belle fille en bonne santé “, se souvient Pratt.

“Et puis un tas d’articles sont sortis et ont dit:” C’est tellement loufoque. Je ne peux pas croire que Chris Pratt la remercierait d’avoir une fille en bonne santé lorsque son premier enfant est né prématurément. C’est une telle fouille pour son ex-femme. “

Après le contrecoup négatif, la star des “Gardiens de la Galaxie” s’inquiétait de l’impact durable que cela aurait sur Jack.

“C’est foutu. Mon fils va lire ça un jour”, a-t-il dit. “Il a neuf ans. Et c’est gravé dans la pierre numérique. Ça m’a vraiment dérangé, mec. J’en ai pleuré.

“Vous ne voulez jamais vous faire prendre à vous plaindre ou quoi que ce soit parce que j’ai tellement de bénédictions”, a-t-il ajouté. “Je considère vraiment tout comme une bénédiction dans ma vie. [But] pourquoi viennent-ils après moi ?”

Schwarzenegger n’a jamais commenté l’incident. Cependant, elle s’est rendue sur Instagram pour défendre son épouse en octobre 2020 après qu’il ait été élu “le pire Chris d’Hollywood” dans un sondage en ligne qui a opposé Pratt, Chris Evans, Chris Pine et Chris Hemsworth.

« Est-ce vraiment ce dont nous avons besoin ? elle a écrit sur Instagram.

“Il se passe tellement de choses dans le monde et les gens luttent de tant de façons. Être méchant, c’est tellement hier. Il y a assez de place pour aimer tous ces gars. L’amour est ce dont nous avons tous besoin, pas la méchanceté et l’intimidation. Essayons ça.”

ARNOLD SCHWARZENEGGER GUSHES SUR “GRAND” SON-FRANCE CHRIS PRATT: IL EST “UN GARS FANTASTIQUE”

Plusieurs des co-stars de “Avengers” de Pratt, dont Robert Downey Jr., Mark Ruffalo et Zoe Saldana l’ont également défendu et ont critiqué le sondage.

De nombreux commentaires sur le sondage ont critiqué Pratt pour ne pas avoir participé à une collecte de fonds virtuelle pour le candidat présidentiel américain de l’époque, Joe Biden, organisée par le casting des “Avengers”. Les utilisateurs des médias sociaux ont émis l’hypothèse qu’il était un fan du président Trump de l’époque, qui a été critiqué par de nombreuses stars d’Hollywood.

Pratt a également été critiqué pour avoir exprimé ses opinions religieuses. En 2019, il était lié à l’église Hillsong, qui a été accusée d’être anti-LGBTQ +.

Au moment des allégations, il a déclaré: “Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je ne suis jamais allé à Hillsong”, a-t-il déclaré lors de son entretien de 2022 avec Men’s Health. “Je n’ai jamais été à Hillsong. Je ne connais personne de cette église.”

Pratt a déclaré qu’il avait décidé de ne pas dire cela à l’époque parce qu’il ne voulait pas “jeter une église sous le bus”.

L’acteur de “Jurassic World: Dominion” a partagé que “vraiment, je ne suis pas une personne religieuse. La religion a été oppressante comme f— pendant longtemps.” Bien qu’il ne se considère pas religieux, Pratt a partagé qu’il avait la foi.

“Je ne savais pas que je deviendrais en quelque sorte le visage de la religion alors que je ne suis vraiment pas une personne religieuse. Je pense qu’il y a une distinction entre être religieux – adhérer aux coutumes créées par l’homme, s’appropriant souvent la crainte réservée à qui Je crois que c’est un Dieu très réel – et l’utiliser pour contrôler les gens, leur soutirer de l’argent, abuser des enfants, voler des terres, justifier la haine”, a-t-il déclaré.

“Quoi qu’il en soit. Le mal qui est dans le cœur de chaque homme s’est glissé sur le dos de la religion et s’est joint à lui.”

Pratt a partagé qu’il fréquentait occasionnellement l’église Zoe ainsi qu’une église catholique dans laquelle Schwarzenegger avait grandi. Dans son interview avec le New York Times, Schwarzenegger a révélé que les deux se sont rencontrés à Zoe Church.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.