Katherine Schwarzenegger Pratt parle de parentalité avec Chris Pratt, veut faire “exactement” ce que ses parents ont fait

Katherine Schwarzenegger Pratt est heureuse de suivre en elle les traces de ses célèbres parents lorsqu’il s’agit d’élever ses enfants.

“Je veux juste faire exactement ce que mes parents ont fait”, a-t-elle déclaré dans “The Jennifer Hudson Show”, diffusé vendredi.

Schwarzenegger Pratt est l’aîné d’Arnold Schwarzenegger et de Maria Shriver, et a trois frères et sœurs plus jeunes, Christina, Patrick et Christopher.

Elle a poursuivi : “Pour mon mari [Chris Pratt] et moi, c’est vraiment important de pouvoir inculquer ce sens de la famille et l’importance de la famille. Et aussi leur donner de l’intimité et pouvoir simplement les élever avec de bonnes valeurs, la foi et la famille est vraiment important.”

KATHERINE SCHWARZENEGGER S’OUVRE SUR LES CONSEILS PRÉMATARIELS AVEC CHRIS PRATT : “UN CADEAU INCROYABLE”

L’homme de 33 ans est marié à Chris Pratt et le couple a deux filles, Lyla, 2 ans, et Eloise, 8 mois. Elle est également la belle-mère du fils de Pratt, Jack, 10 ans, qu’il partage avec son ex-femme Anna Faris.

Schwarzenegger Pratt a plaisanté en disant qu’avoir “deux sous 2” était “intéressant” et “amusant”.

“A moins qu’ils ne se réveillent au milieu de la nuit à la même heure”, a-t-elle ajouté en riant. Mais dans l’ensemble, elle est heureuse que ses enfants soient proches en âge.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“C’est vraiment spécial parce que mes filles ont la même différence d’âge que ma sœur Christina et moi, donc c’est comme sortir tous les vieux vêtements, les assortir, faire tout comme ma sœur et moi l’avions”, a déclaré Schwarzenegger Pratt.

Elle a ajouté : “Ma mère a littéralement tout sauvé de notre enfance, comme toutes nos tenues assorties, tous nos jouets, tous nos livres. Alors je recrée littéralement toutes ces photos avec mes deux filles.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Schwarzenegger Pratt est également auteur et vient de publier son livre pour enfants, “Good Night, Sisters”.