Katherine Schwarzenegger sonne en 2021 avec sa famille de trois personnes.

La nouvelle maman a pris à Instagram le jeudi 31 décembre pour partager une série de photos d’elle-même profitant d’une journée à la plage avec son mari Chris Pratt et leur petite fille de 4 mois Lyla Maria Schwarzenegger Pratt.

Les photos panoramiques étaient légendées, « Clôture de 2020 avec une promenade tranquille sur la plage (et une première expérience de plage pour l’un de nous) ». On peut voir la tête de Lyla jaillir du bas de la première photo avec les parents souriants qui la tiennent tous les deux.

Plus tôt ce mois-ci, le gardiens de la Galaxie La star, qui a épousé Katherine en juin 2019 en Californie, a inclus une photo rare de leur petite fille dans un hommage à sa femme le 31e anniversaire.

La photo de l’enfant faisait partie d’un collage personnalisé composé de photos de Katherine. Le visage de Lyla était couvert par une tête de Père Noël.

« Bon anniversaire chérie! » il a écrit dans la légende. « Tu as apporté tellement de lumière dans ma vie. Je suis si heureux d’être à la maison avec toi et Lyla. Tu es une maman géniale, une super belle-mère, une super épouse, fille, sœur et amie. Le monde est plus brillant avec toi. Je suis un homme chanceux. Merci pour l’amour, le soutien et le partenariat. Je t’aime. » La nouvelle maman a répondu: « Awww je t’aime. »