De la frénésie de la cuisson du pain à la banane du verrouillage précoce aux millions de personnes qui cherchent maintenant le menu à emporter – les 12 derniers mois ont présenté beaucoup de nourriture.

Et comme nous faisons tous notre part pour arrêter la propagation du coronavirus tout en restant à la maison, nos cuisines ont été utilisées plus que jamais.

Bien que beaucoup d’entre nous aient acquis de nouvelles compétences culinaires, il est juste de dire qu’il y a eu plus de quelques catastrophes alimentaires au cours de la dernière année.

Maintenant, la comédienne et actrice Katherine Ryan veut voir la meilleure des pires créations des cuisines du pays et elle rejoint The Mirror pour un Facebook Live spécial à 12h30.

Des plats de pâtes extravagants qui chatouillent les papilles gustatives et des dîners rôtis copieux ont apporté la joie nécessaire.

Mais pour chaque triomphe, il y a eu des désastres correspondants.









Avez-vous fait une moussaka que vous préférez oublier, ou avez-vous eu une catastrophe au curry?

Que diriez-vous d’une calamité de gâteau? Ou une pizza pathétique? Nous voulons voir vos meilleures et pires créations culinaires.

Et avec les restaurants fermés dans un avenir immédiat, Katherine veut également savoir quels plats les gens manquent le plus – et a quelques conseils précieux pour recréer vos plats préférés à la maison.

Le gourmet avoué s’est associé à Gousto dans le cadre de sa campagne Cookstarter, qui soutient les restaurants indépendants à travers le Royaume-Uni, alors que de nouvelles recherches montrent que 90% d’entre eux ont été confrontés au risque de fermeture permanente en raison de la pandémie.

Si vous voulez que Katherine jette un coup d’œil à vos chefs-d’œuvre culinaires ou à vos catastrophes culinaires, envoyez un courriel à millicent.cooke@reachplc.com photos ou vos plus belles réalisations ou catastrophes les plus embarrassantes.

Katherine sera sur la page Facebook de The Mirror à 12h30. Cliquez ici et ne manquez pas une seconde.