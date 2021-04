COMÉDIENNE Katherine Ryan a découvert la vraie raison pour laquelle Netflix a supprimé sa série comique à succès La duchesse.

Katherine est apparue dans le premier épisode de la série quatre du podcast de Vicky Pattison Sticking It To The Man, où elle a révélé que sa sitcom torride ne serait pas renouvelée pour une deuxième saison en raison de faibles chiffres d’audience.

Néanmoins, Katherine a déclaré qu’elle n’était pas « terriblement triste » en raison de l’énorme quantité de travail nécessaire à la réalisation du spectacle, et a souligné qu’elle était « reconnaissante » d’avoir pu le faire en premier lieu.

Parlant de la duchesse, Katherine a déclaré: « C’est très cathartique, les bananes, c’est une femme très coquine qui parle très franchement, faisant exactement ce qu’elle veut et beaucoup de gens sont profondément offensés par la duchesse. »

Lorsqu’on lui a demandé si la duchesse obtiendrait une série deux, Katherine a répondu: «Je vais vous dire exclusivement non. Ils ne voulaient plus en faire, pas assez de gens le regardaient.

«Je pense que 10 millions de personnes l’ont regardé en 28 jours et ce n’était pas suffisant. Mais aussi, je ne suis pas terriblement triste à ce sujet.

«C’est beaucoup de travail, pendant beaucoup de temps pour une sitcom. J’étais tellement reconnaissante de pouvoir y arriver, j’aime un peu la façon dont ça s’est terminé ».

Katherine a également parlé d’épouser son petit ami de lycée et maintenant son mari Bobby Kootstra.

Elle a dit: « C’était juste un gentleman, il était très gentil. »

«Je l’ai toujours vraiment aimé, alors si nous voulions être ensemble dans ce pays, nous devions nous marier.

«C’était comme une émission de télé-réalité de fiancé de 90 jours. Donc, nous n’avons pas fait de gâteau ou de robe de mariée ou quoi que ce soit.

Qu’y a-t-il sur Netflix, Disney + et Amazon Prime? Vous recherchez une nouvelle série Netflix à binge ou les meilleurs films à regarder sur Amazon Prime? Nous vous avons couvert … Nouveau sur Netflix: les meilleures séries et films sortis chaque jour

Les meilleurs films sur Netflix à regarder maintenant

La meilleure série à regarder sur Netflix

Les horreurs les plus terrifiantes à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleurs documentaires à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleures comédies à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleurs thrillers à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleures émissions pour enfants sur Netflix à regarder maintenant

La meilleure série de vrais crimes à regarder sur Netflix

Les meilleurs films à regarder sur Amazon Prime

La meilleure série à regarder sur Amazon Prime

La meilleure série sur Disney +

« Nous venons de nous marier discrètement dans un palais de justice, dans le cadre d’un accord de type partenariat civil, et je ne le regrette pas encore. »

Katherine a également parlé de ses débuts en tant que comédienne et de sa percée dans la scène de la comédie.

«J’étais un peu nerveuse, nerveuse dans le bon sens, j’ai toujours aimé ce genre d’adrénaline et à ce moment-là, c’était vraiment cool de chier sur les femmes», a-t-elle poursuivi.

«Il n’y avait pas beaucoup de femmes qui le faisaient et parlaient beaucoup de race, de sexe beaucoup et j’ai décidé que je vais vraiment me déprécier et parler beaucoup de moi.





«J’ai tellement changé et évolué, mais je n’avais pas la confiance de parler ma propre voix, jusqu’à ce que je déménage au Royaume-Uni.

«J’ai trouvé que c’était un peu plus progressif ici. Il faut beaucoup de temps pour trouver sa voix et avoir la confiance nécessaire pour être soi-même ».

Vicky Pattison: The Secret To est disponible à l’écoute sur Acast et toutes les principales plateformes de podcast avec de nouveaux épisodes sont publiées tous les jeudis.

La duchesse est maintenant disponible pour diffuser sur Netflix.