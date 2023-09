Katherine Ryan révèle la vraie raison pour laquelle elle a quitté Mock the Week alors qu’elle s’en prend à la BBC

KATHERINE Ryan a révélé le véritable motif de sa sortie du programme comique Mock the Week.

La femme de 40 ans a déclaré qu’elle avait quitté la série pour donner une chance à d’autres bandes dessinées féminines.

Darren Fletcher

Katherine a déclaré qu’elle avait quitté la série pour donner une chance à d’autres bandes dessinées féminines.[/caption]

Mock the Week était un panel show britannique connu pour sa vision satirique de l’actualité et de la politique.

Dans un podcast récent de High Performance, Katherine a déclaré : « J’ai adoré Mock the Week, j’ai aimé tous ceux qui ont travaillé sur cette émission, mais il est arrivé un moment dans ma carrière où j’ai dû arrêter d’apparaître dans cette émission parce que je savais qu’il y avait juste un siège pour les femmes à cette époque.

«Je savais que si j’étais assise sur cette chaise, j’empêchais une de mes pairs de tenter sa chance. Participer à cette émission a changé ma vie.

« Vous recevriez beaucoup plus de visibilité et les gens viendraient vous voir en tournée et cela attirerait vraiment les gens, cela a changé la donne. »

De nombreux fans pensaient que Katherine boycottait la série, mais sur le podcast, elle a confirmé qu’elle n’avait jamais boycotté la série, elle était simplement réaliste et pensait que si elle voulait une autre femme dans le panel, elle devait partir.

Mock The Week a été annulé par la BBC l’année dernière. Après 17 ans sur nos écrans, la série a pris fin le 4 novembre 2022.

Dara a déclaré : « Nous ne pourrions tout simplement pas être plus stupides que la nouvelle ne l’était déjà.

« Un grand merci à tous nos invités au fil des années, dont beaucoup ont connu d’énormes succès sans jamais écrire ni appeler. C’était une joie !

Tout récemment, Katherine a révélé lors de la remise des prix Who Cares Wins du Sun qu’elle avait un plan B si la comédie n’avait pas fonctionné.

Elle a déclaré : « Je dis toujours que si je pouvais faire quelque chose dans la vie qui puisse m’apporter une vraie satisfaction dans la vie, ce serait être sage-femme.

«Ils sont comme le bon flic et le méchant flic.

«J’avais une sage-femme qui disait: ‘Tout ce que tu veux’, et une autre qui me disait: ‘Non, c’est ce que nous allons faire’, et je pense que je serais définitivement le méchant flic.

« J’adorerais le faire si j’étais un peu plus intelligent, enfin peut-être un peu plus fort et beaucoup plus intelligent. »

Katherine a remis le prix de la meilleure sage-femme à Valentina Burnett lors de la cérémonie de remise des prix, félicitant Valentina et soulignant l’importance de reconnaître les efforts des 57 000 sages-femmes du pays.

BBC

Mock The Week a été annulé par la BBC l’année dernière après 17 ans à l’écran[/caption]