Lorsque Meghan Markle et le mannequin Chrissy Teigen ont parlé de leurs pertes de grossesse dévastatrices l’année dernière, la comédienne Katherine Ryan faisait partie des nombreuses femmes à apprécier leurs paroles honnêtes.

La jeune femme de 37 ans a subi sa propre perte à dix semaines au début de 2020, admettant ensuite à quel point l’expérience était solitaire et la «honte» qu’elle ressentait de s’être laissée exciter pour son nouveau bébé.

Elle dit que Meghan et Chrissy l’ont rendue «pleine d’espoir», bien qu’elle admette tristement qu’elle ne ressentira plus jamais la même joyeuse naïveté pendant la grossesse qu’elle a ressentie en portant sa première fille Violet, 11 ans.

Elle dit: «Au moment où Chrissy Teigen et Meghan Markle sont sortis et ont partagé leurs histoires, j’avais vécu ma propre expérience, mais je me sentais vraiment pleine d’espoir et encouragée parce que je sais qu’elles touchent tant de familles.







(Image: BBC / Pete Dadds)



«Cette conversation évolue et je suis ravie de la voir évoluer. En fin de compte, c’est pour le mieux et cela aidera beaucoup de gens, surtout quand ils vont encore faire des scans seuls.

«Quand vous êtes enceinte pour la première fois – je détesterais faire éclater la bulle des femmes, leur enlever cette naïveté – cela peut être si joyeux. À 25 ans avec ma fille, je n’avais pas pensé que quelque chose de mal pouvait m’arriver, j’ai vécu ma grossesse «Lalala» et c’est une sensation merveilleuse.

«Mais une fois que vous avez vécu une perte comme celle-là, je ne pense pas que vous ressentiez jamais la même chose avec une grossesse.»

La fausse couche silencieuse de la comédienne canadienne Katherine a été révélée en février dernier lors d’un scan de routine, lorsqu’un battement de cœur n’a pas été trouvé. Mais il a fallu des semaines avant qu’elle ne perde enfin son bébé.

Dans l’intervalle, elle a courageusement continué à travailler, se produisant même sur scène immédiatement après la nouvelle, mais elle a admis qu’elle «se sentait comme un tombeau ambulant».







(Image: Getty Images pour Virgin Voyages)



La nouvelle dévastatrice est survenue quelques mois seulement après qu’elle et son mari Bobby Kootstra, sa petite amie adolescente, se soient mariés en septembre 2019 après s’être réunis pour la première fois en 20 ans alors que Katherine se rendait au Canada pour filmer pour l’émission de la BBC Who Do You Think You Are.

La tragédie, suivie rapidement du début de la pandémie, a été un énorme choc pour leur nouvelle relation, mais elle dit qu’elle l’a finalement renforcée.

«Bobby et moi étions à toute vitesse, nous nous sommes rencontrés à nouveau, nous nous sommes mariés, nous sommes tombés enceinte tout de suite … Mais c’était vraiment positif pour notre relation, ce qui semble drôle à dire», dit-elle.

«La façon dont j’ai vu Bobby gérer son propre chagrin, mais aussi être très attentionné envers moi et la façon dont il a essayé de s’occuper de tout le monde, j’ai été vraiment ému par cela et cela m’a donné plus de respect pour lui.

«Je pense définitivement avec cela et ensuite la pandémie, je pense que nous sommes ensemble depuis bien plus longtemps que nous ne l’avons été en réalité.







(Image: Getty Images)



Parlant de sa maison du Hertfordshire dans un pull tricoté aux couleurs de l’arc-en-ciel, Katherine est certainement plus ensoleillée et plus sereine que son personnage sur scène ou à l’écran.

Elle est aussi, admet-elle en riant, beaucoup plus pudique.

Elle a lutté avec des scènes intimes dans sa nouvelle sitcom Netflix La duchesse et est prête à courir un mile de « la conversation » avec sa fille de deux ans.

«Je suis ouvert avec elle sur la plupart des choses, mais le sexe n’est pas l’une des choses sur lesquelles je suis ouvert avec elle!» admet-elle.

«Je pense que les gens supposent à cause de mon travail que je suis très libéré sexuellement, mais – j’ai appris à travailler sur La duchesse! – Je ne suis pas. Je suis assez vanille. Je serais probablement le plus embarrassé!

«Si elle me demande quelque chose de médical, je lui dirai. Il y a d’autres choses dont nous parlons en ce qui concerne l’autonomie et l’autonomisation, ce ne sont que de la mécanique réelle … Non.

Son aversion pour les scènes de sexe l’a, admet-elle, également découragée par des projets d’acteur plus sérieux.

«Je pense que c’est très étrange de se faufiler en prétendant être quelqu’un d’autre, j’ai toujours senti que les acteurs me mettaient très mal à l’aise, d’autant plus d’avoir agi moi-même», dit-elle.

«C’est comme être un espion, en particulier des scènes de sexe … maintenant j’ai dû faire des scènes intimes et des scènes de pleurs, je pense que certains acteurs sont trop intenses pour moi.

«J’adorerais toujours jouer des rôles de comédie, mais avec tous mes vêtements.

«La duchesse était une version rehaussée de mon personnage de scène. Mais vous ne me verrez pas sur The Crown – je ne pense pas qu’ils avaient de quoi remplir les lèvres à l’époque!







(Image: canal 4)



Alors que nous entrons dans un deuxième verrouillage, la star remplit son temps d’écriture pour de futurs projets, tout en étant préparée pour l’école à la maison et plus de temps que jamais avec Bobby et Violet, admettant que « la conversation est à un niveau critique! »

Mais aussi positive que son pull, elle est prête à embrasser les avantages de Covid-19.

«J’adore porter un masque», dit-elle. «Je me sentais reconnu en sortant, mais maintenant il y a de la liberté pour moi – je pense que le masque est une liberté totale. Je porte un masque depuis le 1er mars, j’en porte. »