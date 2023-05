Katherine Legge porte les espoirs des femmes à Indianapolis 500

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Katherine Legge se souvient d’être retournée à l’Indianapolis 500 pour la deuxième fois il y a dix ans, et du sentiment indéniable de satisfaction qu’elle a ressenti en marchant dans Gasoline Alley et en sachant qu’elle n’était pas seule.

Pour la troisième fois en quatre ans, un record de quatre femmes était dans le peloton de 33 voitures ce jour-là.

« C’était l’époque de Sarah Fisher, puis Danica Patrick est arrivée et puis, vous savez, il y a moi et Simona de Silvestro et je pensais juste que ça ferait boule de neige et grandir », se souvient Legge, avant de s’arrêter un instant. « Mais ce n’est pas le cas. »

Au lieu de cela, Legge est la seule pilote féminine qui débutera « Le plus grand spectacle de course » dimanche.

Le mouvement des femmes qui a commencé lorsque Janet Guthrie s’est qualifiée pour la première fois en 1977, a pris de l’ampleur avec Lyn St. James dans les années 1980 et a pris son envol avec l’arrivée de Patrick au début des années 2000. En 2020, non seulement il n’y avait plus de pilote féminine dans le peloton pour la première fois depuis 1999, mais aucune n’avait même essayé pour la première fois depuis 1991.

De Silvestro a commencé la course 2021 pour une équipe entièrement féminine, Paretta Autosport, mais il n’y avait plus de femmes l’année dernière, et Legge a eu du mal à se qualifier cette année avant de faire naufrage à l’entraînement. La Britannique de 42 ans s’élancera dans l’avant-dernière ligne de la 107e édition de la course qui n’a vu que neuf femmes sur la grille en plus d’un siècle.

« C’est vraiment mauvais, n’est-ce pas ? » Legge a demandé. « Parce que je pensais qu’il y en aurait plus. Je veux dire, nous n’étions que neuf à avoir couru l’Indy 500. J’espère qu’un an, nous serons neuf sur la grille, tu sais ?

Il ne semble pas que cela se produira de si tôt.

Jamie Chadwick est la seule femme cette saison dans Indy NXT, le plus haut échelon du système d’alimentation d’IndyCar, et elle a lutté pour Andretti Autosport après son arrivée de la série W désormais inactive, entièrement féminine, qui avait pour objectif de fournir aux conductrices plus d’opportunités de course. . Lindsay Brewer est également la seule à descendre au niveau USF Pro 2000, et peu de jeunes femmes occupent les plus hauts niveaux du karting européen, ce qui est souvent la première étape pour les pilotes aspirant à la Formule 1.

Alors, pourquoi la lente montée en puissance des femmes à l’Indianapolis Motor Speedway s’est-elle arrêtée si brutalement ?

Au niveau d’entrée, où les conducteurs n’ont parfois pas plus de 6 ans et où les filles sont largement plus nombreuses que les garçons, elles sont souvent soumises à des brimades intenses. Plus d’une fois, se souvient Legge, c’était si grave qu’elle a failli abandonner.

« Le désir doit être si élevé de traverser toutes les difficultés que vous devez traverser pour le faire », a-t-elle déclaré, « que je pense que beaucoup d’entre elles, c’est tout simplement trop. Mais ceux qui réussissent, je pense que cette leçon les aide en course.

Aux niveaux les plus élevés, les pilotes doivent souvent obtenir leur propre parrainage pour aider à compenser l’immense financement requis d’un programme IndyCar. Cela peut être difficile pour les femmes dans le sport à prédominance masculine.

« Les hommes obtiennent des parrainages et les femmes non. Cela semble injuste, mais qui se soucie de l’injustice ? » Guthrie a déclaré au Los Angeles Times en 1987 et il y a peu de preuves que quoi que ce soit ait changé de manière radicale. « Une conductrice qui réussit recevra 10 fois plus d’attention qu’un homme. Alors maintenant, qu’est-ce qui est vraiment important ? Cela revient sans cesse au réseau du bon vieux garçon.

Andretti Autosport est à la pointe du développement des pilotes, hommes et femmes, et a qualifié plus de femmes pour l’Indy 500 que n’importe quelle équipe : Patrick à quatre reprises et de Silvestro et Ana Beatriz une fois chacun.

« Je pense que c’est important pour le sport », a déclaré le propriétaire de l’équipe, Michael Andretti. « Ouais, nous cherchons toujours la prochaine Danica. Et je dirai qu’il n’y a aucune raison pour laquelle, vous savez, nous ne pouvons pas avoir une femme compétitive maintenant.

Andretti a reconnu qu’il était plus difficile pour eux de réussir, cependant, et évoque une raison entièrement différente. La voiture elle-même est de nos jours physiquement exigeante à conduire, et les jeunes femmes en particulier ont parfois du mal à la muscler sur la piste.

Mais donnez à une femme une voiture assez rapide et elle peut être aussi bonne que les hommes.

« Mon passage en IndyCar m’a donné l’impression d’avoir été très secoué, et j’ai piloté pour de nombreuses grandes équipes. Mais c’est un peu comme un marché boursier : ça monte, ça descend, ça monte, ça descend », a déclaré Patrick. «Cela, en termes de trajectoire, a tendance à aller vers le haut, mais il y aura toujours ces accalmies. On peut passer de cinq femmes sur le terrain à aucune, voire une cette année.

Fisher a plus de départs en Indy 500 que toute autre femme avec neuf, et pendant de nombreuses années, elle a possédé sa propre équipe.

« Si vous avez de bonnes personnes avec de bonnes opportunités, c’est formidable », a déclaré Fisher, « mais vous ne pouvez pas le forcer car il y a un risque trop élevé dans ce sport. »

C’était évident à l’entraînement lundi, lorsque Legge n’a pas pu ralentir comme d’autres l’ont fait devant elle. Elle a heurté l’arrière de la voiture de Stefan Wilson, les envoyant tous les deux dans la clôture. Legge s’est éloignée et son équipe a réparé sa voiture pour l’entraînement final de vendredi, mais Wilson a été hospitalisé avec une vertèbre fracturée; Graham Rahal l’a remplacé dans sa voiture.

Cela n’a pas refroidi les attentes de Legge, dont toute l’équipe de Rahal Letterman Lanigan a connu des difficultés cette semaine. Après tout, elle sait que les femmes vont regarder ce qu’elle fait dimanche.

« C’est vraiment cool d’être de retour ici. J’ai oublié à quel point c’est fou avec tant de demandes sur votre temps, et j’ai oublié le peu de temps que vous passez dans la voiture. Mais c’est incroyable », a déclaré Legge. «Je suis juste obsédé par l’idée de tirer le meilleur parti de l’opportunité pour pouvoir venir l’année prochaine, n’est-ce pas? Comme, je veux vraiment faire aussi bien que cette voiture le permettra.

___

