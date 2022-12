Katherine Heigl s’exprime sur son départ de “Grey’s Anatomy” dans une nouvelle interview Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Lumeimages / SplashNews.com

Catherine HeiglLa santé émotionnelle de vient même avant sa carrière extrêmement réussie. Dans une nouvelle interview avec Bevy Smith de Sirius XM, elle a détaillé comment la pression et l’anxiété provoquées par la vedette de la série emblématique d’ABC L’anatomie de Grey a finalement conduit à son départ en 2010 – et si oui ou non elle jette toujours un coup d’œil dans l’émission. « Je pense avec GrisC’est à ce moment-là, je n’avais pas l’impression d’avoir d’autre choix », a-t-elle déclaré en partie. “Je me brisais, ça me brisait, et j’étais jeune.” La mère de trois enfants et l’épouse du chanteur Josh Kelley a en outre admis que cela la conduisait à un point de maladie potentielle.

Plus à propos Catherine Heigl

« Je ne savais pas comment m’en sortir », En cloque beauté, 44 ans, suite. « Je ne l’étais pas, je n’avais pas encore acquis suffisamment d’expérience et de sagesse pour m’en sortir avec moins d’anxiété. Je veux dire, je vibrais à un niveau qui allait, j’allais tomber malade et, vous savez, je suis tombé malade mentalement. Et je regarde en arrière et parfois je me dis, Dieu, j’aurais aimé me calmer un instant. J’ai respiré, j’ai réfléchi, j’ai eu quelques conversations sur cette possibilité. Qu’en est-il de cette possibilité ? Et si je faisais, vous savez, juste ce nombre d’épisodes par saison ? Par exemple, si j’avais pu trouver un moyen de travailler à l’intérieur, cela aurait également pu fonctionner pour moi. Mais je ne l’ai vu que comme une seule chose. J’étais ici à un niveau d’intensité qui n’était pas sain pour moi. Et je me suis juste enfui dans la panique.

Katherine, qui jouait Izzy Stevens, était également connue pour son franc-parler à propos de la série, la critiquant même parfois – ce qu’elle a appelé un “problème de filtre”. Elle a également expliqué comment cela avait pu contribuer à quitter la série. “J’ai un petit problème de filtre”, a-t-elle déclaré. “Je n’en ai pas envie jusqu’à ce qu’il soit imprimé et que je me dise, ‘wow, peut-être que je n’aurais vraiment pas dû dire ça à haute voix.’ J’ai tendance à être très confiant dans les conversations et, je n’aime pas le sentiment d’être comme, je ne suis pas sincère ou quelque chose, ou je suis faux ou je mets un masque pour vous. C’est très difficile pour moi de faire ça dans ma vie personnelle. Je peux le faire pour mon travail parce que c’est mon travail et c’est amusant. Mais faire semblant d’être quelque chose que je ne suis pas alors que je suis censé être juste moi, c’est difficile pour moi.

Lorsqu’on lui a demandé si elle regardait toujours la série, l’actrice a répondu qu’elle avait décidé de “passer à autre chose”. “Euh, non, j’ai arrêté de regarder probablement au moment où je suis parti parce que j’avais l’impression, je me souviens d’avoir en quelque sorte essayé de me connecter et de vouloir voir mes copains et de voir ce qui se passait ensuite et d’avoir l’impression que je manquais le fête », a-t-elle déclaré. «Comme un FOMO massif. Alors je suis allé, d’accord, je vais devoir laisser tomber maintenant. Je dois continuer ma vie. J’ai fait ce choix. Alors sois une grande fille, laisse tomber.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





« En tout cas, Katherine semble avoir trouvé une bonne place dans la vie, entre sa famille — elle est mariée à Josh depuis décembre 2007 — et sa poursuite de carrière. Et elle a été douce avec elle-même, surtout concernant le départ de Grey’s. “Je veux dire, je regarde parfois cette fille et je veux juste lui faire un câlin parce qu’elle était une telle épave”, a-t-elle déclaré.