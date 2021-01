Dans une interview avec le Washington Post, l’actrice de « Grey’s Anatomy » a déclaré que les rumeurs à son sujet se sont intensifiées au point où elle a été qualifiée de non professionnelle, et maintenant elle estime que c’était injuste.

« J’ai peut-être dit deux ou trois choses que vous n’aimiez pas, mais ensuite cela s’est transformé en » Elle est ingrate « , puis cela s’est transformé en » Elle est difficile « , et cela a dégénéré en » Elle n’est pas professionnelle « », a déclaré Heigl à la publication. « Quelle est votre définition de difficile? Quelqu’un avec une opinion que vous n’aimez pas? Maintenant, j’ai 42 ans, et ça me fait chier. »

L’actrice, qui a joué dans « Grey’s Anatomy » de 2005 à 2010, a déclaré qu’elle venait de se mettre dans des problèmes encore plus profonds à mesure qu’elle s’excusait. «Plus je disais que j’étais désolée, plus ils le voulaient», a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi: « Plus j’étais terrifiée et effrayée à l’idée de faire quelque chose de mal, plus je me retrouvais comme si j’avais vraiment fait quelque chose d’horriblement mal. »