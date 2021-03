Katherine Heigl a plaisanté en disant qu’elle devenait «bionique» après avoir mis des plaques de métal dans son cou.

L’actrice, 42 ans, avait une longue liste de remerciements à rendre en rendant hommage aux médecins et aux infirmières qui se sont occupés de la procédure pour «sauver son cou» et prévenir «les douleurs les plus atroces».

Partageant des clichés de son lit d’hôpital et de son propre lit à la maison, Katherine a écrit: « Eh bien … je suis maintenant bionique !! Deux disques en titane habitent maintenant mon cou et je peux probablement rester debout sur ma tête pendant des heures … Je ne vais pas encore l’essayer mais donnez-moi quelques mois et je vous épaterai !!







(Image: Instagram / katherineheigl)



«Je suis profondément reconnaissant envers l’incroyable équipe de médecins et de soins qui m’ont sauvé de la douleur la plus atroce que j’ai jamais vécue et m’ont donné une nouvelle vie sans douleur! J’ai vraiment l’impression qu’ils méritent un grand cri de gratitude et appréciation donc je vais leur donner!

« @thebackdoctorapp merci de me traiter comme un être humain et de m’accorder une grande partie de votre temps et de votre attention pour m’aider à vraiment comprendre à quoi m’attendre et quelles étaient toutes mes options.

« Merci pour votre immense talent et votre expertise et pour m’avoir sauvé le cou! @Cedarssinai à Marina del ray merci pour vos soins et votre attention incroyables et compatissants! »







(Image: Agence ABC)



Elle a ajouté: « Se diriger vers la chirurgie et les séjours à l’hôpital est toujours un peu effrayant et vous n’auriez pas pu me sentir plus à l’aise ou pris en charge!

« Merci merci merci!!

« Oh et JOYEUX JOURNEE DE ST. PATRICKS! Il est clair que j’ai eu la chance des Irlandais aujourd’hui! »







(Image: GRÂCE À NETFLIX)



Katherine a été inondée dans les commentaires de messages de remise en forme de fans et de copains célèbres.

Katherine est récemment revenue sur nos écrans pour Firefly Lane sur Netflix.

Le service de streaming a incité les fans à faire une double prise après avoir dévoilé le nouveau look de Katherine en tant que brune alors que le rôle lui faisait perdre ses verrous dorés.