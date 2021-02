Le temps d’écran de la plupart des gens a grimpé en flèche au milieu de la pandémie. Mais il est prudent de dire qu’aucune de ces personnes n’a récemment vécu Katherine Heiglest la maison.

La Firefly Lane l’étoile était un invité sur Le spectacle Drew Barrymore le mardi 9 février, où l’animatrice a demandé à quoi ressemblait sa personnalité dans sa vie familiale. Katherine a répondu: « Je suis en fait plus un sergent instructeur. »

Ceci a mené Drew Barrymore pour demander: « Est-ce que je comprends bien? Vous n’autorisez pas la technologie pour vos enfants, est-ce vrai? »

La 27 Robes star a ensuite partagé que c’était vrai auparavant, mais qu’elle avait changé de ton cette semaine même. Katherine et son mari Josh Kelley sont parents de 12 ans Naleigh, 8 ans Adalaide et 4 ans Joshua.

«Jusqu’à hier, j’ai cédé», a précisé l’actrice au sujet de l’autorisation de la technologie. « Mais je n’ai cédé que parce qu’Apple a maintenant cette fonctionnalité, la fonction Temps d’écran, et ma petite amie était récemment en visite, et elle m’a appris comment l’utiliser. J’ai donc le contrôle ultime sur les appareils, et je me sens comme, OK, je peuvent le faire en toute sécurité maintenant. Ils peuvent être en sécurité là-bas, et je peux être sûr qu’ils sont en sécurité, alors ils ont accès à des livres, par exemple. »