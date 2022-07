Katherine Brunt : Une lanceuse rapide d’Angleterre vise la médaille d’or du Commonwealth et est prête à faire « tout ce qu’il faut » | Nouvelles du cricket

Katherine Brunt a remporté son 100e guichet en cricket international T20 pour l’Angleterre lors de leur victoire d’ouverture de la série contre l’Afrique du Sud

Katherine Brunt a savouré son retour dans l’équipe d’Angleterre T20 jeudi soir, terminant avec les meilleurs chiffres de sa carrière de 4-15, et admet qu’elle est prête à atteindre le point de rupture dans la poursuite d’une médaille d’or aux prochains Jeux du Commonwealth.

La joueuse de 37 ans a été nommée joueuse du match lors de sa deuxième apparition internationale de l’été seulement alors que les hôtes battaient l’Afrique du Sud par six guichets lors du match d’ouverture T20 de la série.

L’Angleterre a conclu la série multi-format avec un match à perdre, menant 10-2 avec seulement quatre points restants à offrir, mais l’accent est déjà mis sur les Jeux de Birmingham, qui débuteront le 29 juillet et verront le cricket féminin prendre le centre étape à Edgbaston.

“Je ne pense pas que quiconque ait cessé de penser aux Jeux du Commonwealth depuis qu’on nous a dit que nous y participerions”, a déclaré Brunt.

“Cela semble ringard, mais en grandissant en regardant les gens aux Jeux olympiques – je sais que ce ne sont pas les Jeux olympiques, mais ça ressemble aux Jeux olympiques – avec des médailles et des gens sur les podiums, j’adorais ces gens et je pensais qu’ils étaient des dieux.

“Être avec ces gens et ressentir une partie de ce qu’ils font, qui ils sont, c’est ce dont mes rêves étaient faits et je n’aurais jamais pensé que cela arriverait. C’est assez bizarre et je suis tellement reconnaissant à l’âge que j’ai d’être encore là et d’en faire partie.”

Brunt a pris sa retraite des tests plus tôt cet été pour se concentrer sur le cricket en balle blanche, mais n’a disputé qu’un seul match à 50 dans la récente série avec l’Afrique du Sud, mais après son retour triomphal en T20, la couturière vétéran est prête à traverser un match potentiellement exténuant. liste.

Si l’équipe de Heather Knight veut remporter l’or aux Jeux du Commonwealth, elle jouera huit rencontres T20 au cours des deux prochaines semaines et demie, mais Brunt est prête à relever le défi.

Elle a ajouté: “Je suis prête à faire tout ce qu’il faut pour jouer tous ces huit matchs.

“Je donnerai tout ce que j’ai pour chaque match, je ne me retiendrai certainement pas et j’aurai la médaille d’or en tête à chaque fois. Si cela signifie que je casse à la fin, je casse, mais je le ferai certainement. .. il me faudra beaucoup de temps pour ne pas être là.”

Deux premiers scalps pour Brunt à Chelmsford l’ont vue atteindre 100 guichets internationaux T20 pour l’Angleterre et elle a terminé avec un autre doublé à la mort pour réclamer un premier quatre-pour dans le format.

Sophia Dunkley a ensuite réussi un demi-siècle inaugural -59 sur 39 balles – lors de sa première sortie au sommet de l’ordre, avant que le capitaine Knight ne termine la procédure avec 24 pas pour voir son équipe rentrer à la maison avec cinq overs à revendre.

“J’étais coincé sur 99 guichets ODI pendant un bon moment et c’était un peu un problème. J’espérais et priais pour que cela ne se reproduise plus”, a révélé Brunt.

“C’était une étape importante pour moi. J’avais l’impression que je ne pouvais pas prendre ma retraite avant d’avoir ces deux guichets, pas question, donc je suis vraiment heureux de faire partie de ce club et de le faire sortir du chemin.

“Sophia est brillante, n’est-ce pas, et je l’aime en morceaux. Elle s’améliore, n’est-ce pas ?

“Certaines personnes ont peut-être douté d’elle au début, mais elle est devenue de mieux en mieux et dans chaque format. Aujourd’hui, c’était merveilleux à regarder.”

