Katherine Brunt prend sa retraite du cricket régional et du comté | « Je ne veux pas retenir ces filles ! » | Nouvelles du cricket

Katherine Brunt prend sa retraite du cricket régional et du comté, mais continuera à jouer pour Trent Rockets dans The Hundred cet été.

La joueuse rapide a décidé qu’elle ne jouerait pas pour les Northern Diamonds et le Yorkshire, mais devrait continuer à jouer pour l’Angleterre.

“J’ai joué quelques matchs au cours des dernières saisons, mais ça fait deux ou trois maximum par an parce que c’est tout ce que le calendrier a permis”, a-t-elle déclaré.

“Il y a eu un moment où j’ai été blessé et pas en pleine forme et j’ai joué comme frappeur. Mais si j’ai été en pleine forme, ce n’est que depuis deux ou trois matchs.

“Cela vaut pour la plupart des joueurs qui jouent les trois formats pour l’Angleterre.”

Brunt continuera de jouer pour les Trent Rockets dans The Hundred





Brunt a remporté le championnat avec le Yorkshire en 2015 et sera en Afrique du Sud avec l’Angleterre pour la Coupe du monde T20 le mois prochain.

Elle a joué pour la dernière fois au cricket de comté en 2019 et n’a joué que huit fois pour les Northern Diamonds au cours des trois premières années de cricket régional.

Brunt a remporté les Coupes du monde Ashes, ODI et T20 avec l’Angleterre et a remporté 231 guichets internationaux en 162 matches.

Elle est la principale preneuse de guichet d’Angleterre dans les ODI (170) et les T20 (110) pour l’Angleterre, avec 51 autres licenciements de test à son nom.

Le lanceur rapide fait partie de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde T20 en Afrique du Sud le mois prochain.





“Il y a tellement de jeunes talents dans la configuration des Diamants”

Brunt a pris sa retraite du test de cricket en juin 2022 et n’a pas joué au cricket ODI depuis juillet de l’année dernière et a déclaré qu’elle se retirait du cricket régional et national pour permettre aux jeunes joueurs de passer.

“Je ne veux pas prendre la place de quelqu’un dans l’équipe. Je ne pense pas que ce soit juste quand il y a tant de bons jeunes talents dans cette configuration Diamonds.

“En côtoyant ces filles, je les ai vues passer et je les ai défendues. Je ne veux pas ouvrir le bowling pour le Yorkshire ou les Diamonds, quand quelqu’un comme Lizzie Scott est absolument capable de le faire et a besoin de s’en sortir.

Katherine Brunt est devenue la meilleure preneuse de guichet d’Angleterre lors des internationaux du T20 lorsqu’elle a fait de Laura Wolvaardt, d’Afrique du Sud, son 103e guichet au format l’été dernier.



“Je ne veux pas retenir ces filles simplement parce que je suis quelqu’un qui entre dans l’équipe parce que j’ai besoin de m’entraîner.

“Cela rend la tâche difficile pour un entraîneur qui a besoin de développer ses jeunes joueurs qui seront nécessaires pour le temps critique en finale lorsque je ne suis pas disponible.

“Je suis content de ce que j’ai fait, et je peux encore m’entraîner et faire ce que je dois faire pour me préparer à des compétitions telles que The Hundred. Cela semble juste le bon moment.”