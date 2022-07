Katherine Brunt : La médaille d’or du Commonwealth serait une « belle petite finale », selon le quilleur rapide anglais | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Katherine Brunt dit qu’elle pourrait se retirer du cricket international si l’Angleterre remportait l’or aux Jeux du Commonwealth cette semaine

La lanceuse rapide anglaise Katherine Brunt a déclaré que remporter l’or aux Jeux du Commonwealth “serait une belle petite fin, n’est-ce pas?”, faisant allusion à une éventuelle retraite si les hôtes sortaient victorieux à Birmingham cette semaine.

Le match d’ouverture de l’Angleterre du tournoi féminin T20 – la première apparition du cricket aux Jeux du Commonwealth depuis une compétition masculine de 50 ans et plus en 1998 – est contre le Sri Lanka samedi, avec d’autres matchs de groupe à suivre contre l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Les demi-finales auront lieu le samedi 6 août, suivies des matchs pour les médailles dimanche.

Brunt, qui est récemment devenue la principale preneuse de guichet d’Angleterre dans les internationaux T20 (égalant sa réussite au cricket ODI), a déclaré qu’elle n’avait pas encore pris de décision sur son avenir, mais que les pensées de retraite étaient “là tout le temps”.

Katherine Brunt est devenue la principale preneuse de guichet d'Angleterre lors des internationaux du T20 lorsque la Sud-Africaine Laura Wolvaardt est devenue sa 103e victime au format

“Même quand les gens ne me le mettent pas dans la tête, je le mets dans la mienne”, a déclaré Brunt Sports du ciel.

“Je ne veux pas être sur le déclin et que quelqu’un doive me sortir et dire:” Tu as fini “.

“Et il n’y a pas ce changement où vous savez juste, parce que je vais toujours aimer ça et je vais toujours vouloir jouer pour l’Angleterre et faire de mon mieux.

“Ce moment arrivera mais quand, je ne sais pas? Nous verrons comment se déroule ce tournoi.

Katherine Brunt dit qu'elle est convaincue qu'elle peut encore jouer pour l'Angleterre après une victoire dominante en T20 contre l'Afrique du Sud

“C’était mon objectif principal, me rendre aux Jeux du Commonwealth. Voyons ce qui se passe à partir de là ; cette Coupe du monde T20 en février, la carotte pend pour cela.

“Mais si une médaille d’or me passe au cou, qui sait ? Ce serait une belle petite finition, n’est-ce pas ?”

“Les lionnes ont fait la fierté de tout le pays”

Avec l’Angleterre en finale de l’Euro 2022 ce dimanche et les équipes nationales de cricket, de netball et de hockey parmi celles qui visent l’or aux Jeux du Commonwealth, le sport féminin est au premier plan de l’attention, et Brunt envisage la perspective d’une sorte de quadruplé. en l’espace d’une semaine.

“Imaginez si nous gagnions tous. Ce sera une partie absolument historique, fabuleuse, incroyable à laquelle participer”, a-t-elle déclaré. “En tant que fan de sport, vous allez être gâté.

“J’espère que nous pourrons organiser un très bon spectacle et que nous nous réunirons tous et gagnerons. Ce serait juste une occasion fabuleuse.

La capitaine des femmes anglaises, Heather Knight, manquera le match d'ouverture des Jeux du Commonwealth en raison d'une blessure à la hanche, mais espère revenir pour son deuxième match de groupe contre l'Afrique du Sud.

“Dans le passé, les gens ont tourné le dos au sport féminin en pensant” je peux le faire “. Mais je pense que les gens commencent maintenant à apprécier que le niveau a augmenté et que c’est bon à regarder.

“Il y a une certaine appréciation là-bas et des fans vraiment fidèles et patriotiques qui vont nous soutenir et nous soutenir.”

Brunt a de l’expérience en remportant deux Coupes du monde de plus de 50 ans avec l’Angleterre – en 2009 et 2017, à domicile – ainsi qu’en remportant le T20 mondial en 2009.

En souhaitant le meilleur aux Lionnes pour la finale de dimanche de l’Euro 2022 contre l’Allemagne, la couturière vétéran a parlé de ses expériences sur la plus grande scène.

L'ancien gardien de but anglais Siobhan Chamberlain a déclaré que l'équipe d'Angleterre serait pleine de confiance avant la finale de l'Euro 2022 contre l'Allemagne dimanche.

“Vous arrivez à la fin d’un tournoi et votre corps a pris une raclée parce que, naturellement, à chaque match, vous lui donnez tout ce que vous avez”, a-t-elle déclaré.

“De même, quand il arrivera un jour avant, ils se sentiront soudainement revigorés et seront absolument bourdonnants.

“Les nerfs seront là. Les papillons seront là. Ils se sentiront probablement un peu malades. Cela ne s’en va jamais.

Jamie Redknapp et certains des jeunes fans anglais ont envoyé des messages de soutien aux Lionnes avant leur finale de l'Euro 2022 contre l'Allemagne

“Et puis il y a évidemment ce que nous créons en tant que fans, ils sentiront le poids du monde sur leurs épaules. Ils auront l’impression qu’ils doivent le faire pour tout le pays – il y a ce niveau d’attente.

“Tout cela s’additionne dans ce gros ballon, mais cela se transforme ensuite en une explosion massive lorsqu’ils sortent sur le terrain.

“Je me fiche du résultat. Je sais juste que ce qu’ils ont fait jusqu’à présent, ils ont fait la fierté de tout le pays. Ils sont déjà gagnants à mes yeux, et j’espère qu’ils le sont à tous les autres.

“Nous leur souhaitons le meilleur. Faites-le pour l’Angleterre, allez les filles !”