Katherine Brunt a pris sa retraite du test de cricket ce week-end – la couturière a remporté 51 guichets en 14 matchs avec une moyenne de 21,53

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Lisa Keightley, a déclaré que Katherine Brunt serait une « grosse perte » alors qu’elle complote comment comprendre une attaque de test sans le sertisseur et sa nouvelle partenaire de longue date Anya Shrubsole.

Brunt, 36 ans, a annoncé sa retraite du format le plus long afin de se concentrer sur le jeu de balle blanche, tandis que Shrubsole, 30 ans, a abandonné toutes les formes de cricket international en avril.

En conséquence, l’unité de rythme anglaise aura une nouvelle sensation lorsqu’elle affrontera l’Afrique du Sud à Taunton du 27 au 30 juin, en direct sur Sports du ciel.

Les quilleurs de couture Lauren Bell et Emily Arlott pourraient faire leurs premières apparitions internationales, tandis que leur compatriote paceur Freya Davies est en ligne pour jouer son premier test après 24 matchs limités pour son pays.

Keightley a déclaré à propos des départs de Brunt et Shrubsole: « Cela fait plus de 10 ans qu’ils ont le ballon et font ce qu’ils font. Ils ont eu des hauts et des bas en forme mais ont généralement été très cohérents.

« Vous savez ce que vous allez obtenir avec eux. Nous ne savons pas ce que nous allons obtenir des autres, mais c’est excitant et offre de nouvelles opportunités.

« C’est la fin d’une époque et nous devons en créer une nouvelle, voir quels joueurs vont lever la main et ouvrir la voie avec le ballon. Nos mains ont été forcées, alors voyons comment ça se passe. »

La joueuse de couture Lauren Bell pourrait faire ses débuts en Angleterre lors du match test à Taunton

« La passion et le feu de Brunt seront difficiles à remplacer »

« Katherine sera une grosse perte dans le test de cricket. Il y a des moments dans les matchs où elle met l’équipe derrière elle et des moments comme ça vont être très difficiles à remplacer, tout comme sa passion et son feu.

« Je ne sais pas si nous avons une autre personne dans l’équipe avec son feu, cet avantage concurrentiel et sa cruauté. Nous verrons si nous en avons une autre dans les coulisses avec la même fièvre de la ligne blanche.

Heather Knight (capitaine), Nat Sciver (vice-capitaine), Emily Arlott, Tammy Beaumont, Lauren Bell, Kate Cross, Alice Davidson-Richards, Freya Davies, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Amy Jones, Emma Lamb

Brunt, qui a réclamé 51 guichets en 14 tests, a déclaré que quitter l’arène de la balle rouge était « déchirant » mais que la décision lui permettra de mettre tous ses efforts dans le cricket de forme courte.

Keightley a déclaré aux journalistes que Brunt se concentrait désormais sur les Jeux du Commonwealth à Birmingham cet été, l’événement devant inclure pour la première fois un tournoi féminin T20.

« Je n’ai pas été surpris [Brunt retired from Test cricket]. Les Jeux du Commonwealth sont sa priorité. Elle veut jouer dans ce tournoi et être dans une très bonne position, en forme et en bonne santé pour le faire », a déclaré Keightley.

« Nous savons de nos deux derniers matchs de test que 10 jours après, elle a vraiment eu du mal et nous savons avec les séries multi-formats qu’elles arrivent vite et bien [England’s Test match against South Africa is followed by three one-day internationals and as many T20 internationals].

« En fin de compte, elle n’avait pas les charges de bowling derrière elle pour jouer dans ce test. Cela aurait été un risque élevé.

« Elle pensait probablement que le prochain Ashes [in 2023] était trop loin donc si elle ne jouait pas dans ce test, elle n’allait probablement pas en jouer un autre.

« Je pense qu’elle a pris la bonne décision et savoir que nous pouvons l’avoir au meilleur endroit avant les Jeux du Commonwealth est assez excitant.

« Les joueurs veulent plus de test de cricket – cela peut développer le jeu féminin »

Le président du Conseil international de cricket, Greg Barclay, a récemment déclaré qu’il ne pensait pas que les matchs de test féminins « feraient partie du paysage pour aller de l’avant dans une mesure réelle ».

Interrogé sur ces commentaires, Keightley a ajouté: « Je suis dans le cricket féminin depuis quelques décennies maintenant, donc c’est décevant d’entendre.

L’Angleterre a fait match nul contre l’Australie à Canberra cet hiver

« En réalité, je ne pense pas que tous les pays puissent jouer ce format, je comprends cela, mais je pense que nous devrions défier et avoir le désir d’améliorer le cricket féminin et de le développer. La façon de le faire est de jouer plus de matches de test.

« Les joueurs veulent vraiment y jouer. Je pense que les derniers matchs de test ont prouvé que c’est un format assez excitant si nous le jouons pour faire avancer le jeu. Vous devez apprendre le métier de test de cricket. »

