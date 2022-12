Katharine McPhee porte une robe noire avec des découpes après Noël – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Katharine McPhee nettoie bien ! La star de 38 ans était magnifique dans une nouvelle publication Instagram, où elle a porté une élégante robe noire avec des découpes audacieuses et un haut plongeant le lendemain de Noël. Katharine a pris des selfies pour flasher sa tenue de fantaisie, qui comprenait un blazer noir assorti qu’elle a laissé drapé sur son épaule. La chanteuse “Over It” a exposé une partie de son ventre maigre et de son décolleté, alors qu’elle montrait ses longues jambes à travers la fente au milieu de sa robe.

Le look de Katharine comprenait également une paire de talons noirs à bout ouvert et des boucles d’oreilles en argent à trois niveaux. Elle portait ses cheveux noirs dans un chignon poli, tout en laissant pendre quelques mèches sur le côté de son visage. Katharine portait également un maquillage minimal comprenant du rouge à lèvres rouge et un fard à paupières foncé. Le Fracasser star avait un petit sac à main noir comme accessoire pour sa soirée.

Katharine a écrit «Elle», avec un emoji au cœur noir dans la légende de son message. Elle a reçu tellement de compliments sur sa tenue de la part des fans et de quelques amis célèbres. “Pourquoi toutes vos tenues sont-elles si 🔥🔥🔥🔥🔥,” Nicole Scherzinger a écrit. “Elle est chaude”, a déclaré Arielle Vandenberg.

Katharine a porté tant de tenues fabuleuses tout au long de la saison des fêtes 2022. Elle a récemment présenté une robe bleue à épaules dénudées avec un décolleté plongeant et des détails perlés pour la Parade magique du jour de Noël des parcs Disney spécial, diffusé le jour de Noël sur ABC. Katharine a joué dans la spéciale avec son mari, producteur de musique David Foster73. Alors que Katharine était habillée comme Cendrillon, son vrai prince charmant était beau dans un smoking noir classique avec un nœud papillon.

Katharine et David se sont rencontrés en 2006 sur le tournage de Idole américaine, mais ils n’ont commencé à se fréquenter qu’une décennie plus tard. Les talents musicaux se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie à Londres en juin 2019. Depuis, ils ont accueilli un fils nommé Renniequi aura 2 ans en février 2023. Katharine a déjà partagé des vidéos de son fils jouant des instruments comme le piano dans leur maison, prouvant qu’il a déjà découvert les talents de ses célèbres parents !

