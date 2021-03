Katharine McPhee n’est pas stressée de retrouver son corps d’avant la grossesse.

« Je pensais que j’aurais cette pression [to bounce back] mais je suis tellement reconnaissant et heureux d’avoir eu un bébé en bonne santé et je me suis senti vraiment bien, émotionnellement et physiquement, « le Fracasser star, qui vient d’accueillir son premier enfant avec son mari David Foster en février, a expliqué à Gens. « Je suis tellement heureux de ne pas avoir encore cette pression folle pour rentrer dans les jeans que j’ai dans mon placard. »

Le Idole américaine alun a ajouté: « Je ne pense même pas à eux pour le moment! Dans ma vie de tous les jours, j’aurais un événement à venir ou je devais m’entraîner et c’est vraiment agréable de faire une pause et d’être heureux là où je suis. »

Katharine, qui a discuté de son combat contre un trouble de l’alimentation dans le passé, a déjà partagé sur Podcast sur la grossesse informée du Dr Berlin que les problèmes d’image corporelle étaient une lutte pendant sa grossesse.

«Je me suis sentie vraiment stable dans ma vie au cours des quatre ou cinq dernières années, et mon poids a été un peu plus constant», a déclaré la femme de 36 ans le 1er mars. vraiment choquant et bouleversant et inquiétant pour moi, parce que j’étais soudainement tellement obsédé par la nourriture, à partir de ce premier trimestre. «

Alors que Katharine est maintenant plus à l’aise dans sa peau, elle et son mari font face aux hauts et aux bas de la vie avec un nouveau bébé. Les deux ont dû parler de la quantité d’informations qu’ils devraient partager sur leur petit, nommé Rennie David Foster. David, apparemment, n’était pas ravi lorsque sa femme a révélé le nom de leur fils sur le Aujourd’hui Afficher.