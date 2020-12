Katharine McPhee donne aux fans un aperçu de sa grossesse, environ deux mois après la publication d’informations selon lesquelles elle et son mari David Foster attendaient un bébé.

L’ancienne « American Idol » s’est rendue sur Instagram mercredi pour confirmer qu’elle attendait son premier enfant. Sur les photos, McPhee berce sa bosse de bébé, tout en portant un long manteau bleu poudre. Son commentaire d’accompagnement était simplement deux cœurs bleus et un papillon bleu.

USA TODAY a contacté les représentants de McPhee et Foster pour obtenir de plus amples commentaires.

En juin, le couple a célébré son anniversaire de mariage d’un an, McPhee partageant des photos de leur mariage sur Instagram.

«Il y a un an aujourd’hui, j’ai épousé l’amour de ma vie», écrit-elle. « Merci de toujours m’aimer et de m’inspirer dans tous les aspects de ma vie. Je t’aime. Voici l’avenir! (Oh et joyeux anniversaire à l’autre amour de ma vie – cette robe de rêve! »

Les deux se sont rencontrés en 2006, lorsque Foster a encadré McPhee sur la saison 5 de «American Idol» sur ABC. Ils se sont mariés à l’église de Saint Yeghiche dans le quartier de South Kensington à l’ouest de Londres le 28 juin 2019, selon US Weekly and People.

Le jour du mariage du couple partage un anniversaire avec la sortie de la reprise de « Somewhere Over the Rainbow » de McPhee, son premier single après sa sortie sur « American Idol ». La chanson est tombée en 2006, et son mari Foster l’a produite.

« La vie est pleine de belles coïncidences, n’est-ce pas? » elle a écrit sur Instagram le 28 juin 2019. « Merci de m’avoir emmené au-dessus de l’arc en ciel, David. »

Foster, 71 ans, a parlé de son mariage avec McPhee, 36 ans, dans une interview de juillet avec USA TODAY, dans laquelle il a abordé leur écart d’âge.

« Eh bien, nous avons cette connexion musicale », a déclaré Foster à propos de leur relation. « Écoutez, nous avons des haineux sur les réseaux sociaux, et il n’y a personne autour de vous qui ne fera aucun commentaire sur la différence d’âge. Mais il y a tellement de choses qui peuvent faire échouer un mariage: ça peut être financier, ça peut être des enfants , ça peut être la géographie, ça peut être l’infidélité. Et l’un d’eux est la différence d’âge, mais c’est notre seul problème. Tout le reste est en ligne, donc ça ne va pas nous abattre. «

Foster a déjà été marié quatre fois et a cinq enfants adultes.

