Katharine McPhee explique comment elle et David Foster entretiennent l’étincelle romantique: “Nous voulons juste nous connecter”

L’idée de travailler avec David Foster était une musique aux oreilles de Katharine McPhee.

Le couple, marié depuis 2019, profite de son temps ensemble en adorant leur fils Rennie, qu’ils ont accueilli en février de l’année dernière. Mais maintenant, la paire s’est associée pour une autre collaboration.

Le 25 novembre, le duo sortira ensemble son premier album intitulé “Christmas Songs”, un disque de sept titres de chansons de vacances réinventées avec un son de big band.

“David et moi nous sommes rencontrés quand j’étais candidate à ‘American Idol’, il y a environ 17-18 ans”, a déclaré la femme de 38 ans à Fox News Digital à propos de son épouse, 73 ans.

“Nous étions collègues bien avant d’être en couple”, a expliqué McPhee. “Puis nous sommes devenus amis. J’ai donc très l’habitude d’être sur scène avec lui, de partager une scène avec lui, d’être dans le studio d’enregistrement avec lui. C’était d’abord avant tout. C’est là qu’on est le plus à l’aise ensemble. ne crée aucune friction entre nous. Il n’y a pas d’inconnu entre nous. C’est là que tout a commencé pour nous.

McPhee et Foster ont commencé à se fréquenter en 2017. L’alun de “Smash” a précédemment noté que le producteur de disques avait organisé une fête de Noël pour elle et ses amis dans le but de l’impressionner. Leur idée de garder l’étincelle en vie en tant que parents occupés est devenue “vraiment simple” au fil des ans, a partagé McPhee – et elle ne voudrait pas qu’il en soit autrement.

“Nous adorons pouvoir aller au cinéma et dîner ensemble”, a déclaré McPhee. “Il n’y a rien d’extravagant dans ce que nous aimons faire. Nous voulons juste nous reconnecter. J’adore simplement m’asseoir et dîner avec lui. Je vais prendre un verre de vin – il ne boit pas. Et nous parlons juste. C’est notre du temps ensemble que nous nous assurons toujours d’avoir. Nous avons un emploi du temps très chargé, donc c’est vraiment important pour nous, de réserver ce temps chaque jour. Et il y a toujours quelque chose à dire, que ce soit notre famille, notre fils – c’est notre temps. “

McPhee a déclaré que le temps de qualité qu’elle et Foster ont partagé au studio en se liant sur des chansons de Noël les a encore rapprochés.

“Je suis toujours émerveillé par sa capacité à avoir une idée dans [his] tête et le manifester en quelque chose », a-t-elle expliqué. « Travailler avec David est ce qu’il y a de mieux parce qu’il sait exactement ce qu’il veut, ce qu’il attend de vous. Étant sa femme et aussi son fan avant même qu’on soit marié, j’ai un immense respect pour lui… Et ça a été tellement amusant. Nous avons passé l’été ensemble et avons pensé à sortir quelques chansons sur les plateformes sociales… mais l’idée s’est transformée en bien plus.”

McPhee a déclaré que les vacances ont toujours été un moment spécial dans sa maison.

“Le lendemain de Thanksgiving, nous avons toujours une tradition selon laquelle nous sortons toutes les décorations de Noël et mettons toute la musique de Noël”, a-t-elle ri. “C’est quelque chose que j’attends avec impatience chaque année. J’espère que mon fils finira par décorer autant que moi. J’adore sortir les recettes que je fais depuis plusieurs années, des recettes que ma grand-mère a faites au fil des ans… mon maman aime aussi venir. Elle peut cuisiner, mais elle n’aime pas ça autant et c’est quelque chose qu’elle admettra. Mais une chose que nous aimons faire est de sortir notre recette de tarte aux pommes et de la préparer ensemble pour Thanksgiving et Noël .”

McPhee a insisté sur le fait que son fils montrait déjà ses talents musicaux. Le temps nous dira s’il poursuivra l’entreprise familiale, mais la star a déclaré qu’elle connaissait déjà le conseil que Foster donnerait pour poursuivre l’industrie de la musique.

“Je sais ce que dirait mon mari et je suppose que j’ai en quelque sorte adopté sa croyance”, a-t-elle expliqué. “Il disait:” Si vous avez besoin de mes conseils ou si vous avez besoin que je vous dise comment le comprendre, alors cela ne vous arrivera probablement pas. Généralement, les gens qui sont vraiment censés faire quelque chose trouveront un moyen de le faire et de le comprendre. Et ils ne s’appuient pas nécessairement sur les gens pour que cela se produise par eux-mêmes. Je pense donc que la pratique et la persévérance sont probablement les meilleurs mots clés que nous partagera avec lui pour que cela se produise. Mais la seule personne qui peut le découvrir par vous-même, c’est vous.

McPhee a déclaré qu’elle aimait partager sa vie de famille avec ses fans sur les réseaux sociaux. La chanteuse a déclaré qu’elle n’était déconcertée par aucun troll désireux de la cibler.

“Je pense [that confidence] vient avec l’âge”, a-t-elle déclaré. “Je sais comment j’aime me conduire et tout le monde n’applique pas cela à sa vie. Et écoutez, ce sont des gens qui vont juste écrire quelque chose et passer leur journée et ils ne pensent plus à ce qu’ils ont écrit. Je vais donc passer à peu près aussi peu de temps dessus que la personne qui a décidé de l’écrire en premier lieu. Je suis sûr qu’ils n’y pensent même pas cinq secondes plus tard après l’avoir posté. Donc pour moi, cela n’a pratiquement aucun impact.”

Ces jours-ci, McPhee se concentre sur son dernier projet – une ligne de bijoux. Elle a dit que l’idée est venue après avoir donné naissance à son fils.

“Fabriquer des bijoux a été ma passion secrète”, a-t-elle déclaré. “En grandissant, je savais quelle était ma véritable passion. C’était très évident et juste devant moi. Je savais que je pouvais chanter et j’adorais jouer. Mais entre-temps, je collectionnais toujours des bijoux… J’ai toujours su qu’un jour j’étais va rendre cela possible. C’est quelque chose que j’ai manifesté dans ma propre tête sans jamais le dire à quelqu’un de proche dans ma vie, comme mon mari ou ma mère.

“J’ai toujours été une fervente fan de collectionner des bijoux et de les offrir en cadeau pour des occasions spéciales”, a-t-elle poursuivi. “Et chemin faisant, j’y ai appris [are] beaucoup de façons de manifester les choses. J’avais l’habitude d’écrire des choses avant le début de la nouvelle année et de me dire : « Je vais y arriver. »… C’est quelque chose en quoi j’ai toujours cru. Et les bijoux sont porteurs de souvenirs. C’est quelque chose que vous pouvez transmettre à votre famille, ce qui est important pour moi… Chaque fois que vous passez du temps avec votre famille est sacré… Et [making jewelry] est quelque chose que j’aime faire. Il s’est prolongé dans mes années d’adulte. J’offre toujours quelque chose à ma mère ou ma sœur pour un anniversaire ou une occasion spéciale. C’est là que tout a commencé et continue. C’est devenu une tradition spéciale, une tradition que je continue avec ma mère et ma sœur.”

Quant à Foster, McPhee a déclaré qu’il avait “définitivement apporté sa contribution”.

“Il est très pointilleux sur ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas”, a-t-elle dit en riant. “J’aime toujours lui montrer sur quoi je travaille. Pour la plupart, nous sommes d’accord… J’aime toujours avoir ses idées et son point de vue sur les choses. Il aime les classiques. J’aime les choses un peu plus audacieuses. Mais ça tout fonctionne.”