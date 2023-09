Katharine McPhee et David Foster pleurent la mort de leur nounou

Katharine McPhee et David Foster pleurent la perte de leur gardien familial plus d’un mois après son décès.

McPhee et Foster étaient en tournée à l’étranger lorsque la nounou de leur fils serait décédée dans un accident de voiture chez un concessionnaire de Los Angeles en août.

« Cela a été difficile pour elle », a déclaré Foster à Entertainment Tonight à propos de McPhee alors qu’il était assis aux côtés de sa femme. « Ouais, ça a été dur. Elle se débrouille. »

L’ancien candidat à « American Idol » a dit « merci » pour votre soutien. Entertainment Tonight a identifié la nounou de la famille comme étant Yadira Calito.

Dans l’audio du 911 obtenu par Fox News Digital, une appelante a demandé une assistance médicale chez un concessionnaire de la région de San Fernando Valley à Los Angeles le 9 août.

L’appelant a demandé « quelqu’un ici le plus tôt possible » et a identifié un homme coincé sous une voiture chez le concessionnaire Hamer Toyota après qu’une femme âgée ait traversé le bâtiment.

Dans un communiqué du LAPD détaillant l’incident, les détectives ont rapporté que deux employés masculins avaient été soignés pour des « blessures ne mettant pas leur vie en danger » et qu’une « femme de 55 ans » avait été déclarée décédée dans un hôpital après avoir subi des blessures mortelles.

« Nous avons quelqu’un qui vient de se faire écraser », a déclaré l’appelant, faisant référence à un homme blessé. « Il est sous la voiture. »

« Il est toujours sous la voiture ? demanda l’expédition. « Oui, il est sous la voiture. Il ne répond pas. » L’appelante a déclaré que c’était « l’un des clients » qui l’avait renversé.

Lorsqu’on lui a demandé : « Pourriez-vous le faire sortir ? » l’appelante a répondu : « Non, il ne répond littéralement pas en ce moment. »

Le répartiteur a demandé comment la collision s’était produite, et l’appelant a répondu : « C’était l’un des clients. Et il y en a aussi un autre, un autre conseiller de service qui a également été touché. Il y a trois ou quatre blessés. »

« Nous sommes situés à l’intérieur du bureau, mais donnez-moi un instant. Je vais vous donner toutes les informations tout de suite », a déclaré l’appelant. « On dirait que ce serait un RAV-4. »

« Ce monsieur est toujours sous le RAV-4 ? » demanda l’expédition.

« Oui, il est toujours sous le véhicule », a répondu l’appelant.

« Peux-tu au moins savoir s’il est réveillé ? » demanda l’expédition.

L’appelant a répondu : « Il est réveillé. Ils sont conscients mais ils saignent simplement. »

La conductrice était toujours dans le véhicule.

« Elle est incapable de sortir pour le moment ; elle est toujours là-dedans », a rapporté l’appelant.

« Les ambulanciers des pompiers de Los Angeles sont intervenus sur les lieux et ont transporté les trois sujets vers un hôpital local », selon un communiqué publié par le LAPD. « Les deux employés étaient des hommes âgés de 23 et 35 ans. Ils ont été soignés pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger et devraient se rétablir complètement.

« La cliente était une femme de 55 ans qui a été mortellement blessée (et) son décès a été constaté à l’hôpital. » À l’époque, RENARD 11 a partagé des photos de l’accident, rapportant que la victime de 55 ans a été « traînée sur 20 pieds ».

En août, McPhee et Foster ont annulé les deux derniers concerts de leur tournée Hitman en raison d’une « horrible tragédie » et se sont précipités chez eux depuis l’étranger pour retrouver leur famille.

« Chers fans de Jakarta, c’est le cœur lourd que j’annonce que je dois manquer nos deux derniers spectacles de notre tournée en Asie », a partagé Katharine sur Instagram.

« David et moi avons vécu une horrible tragédie dans notre famille et au moins l’un de nous doit rentrer chez lui dans notre famille.

« S’il vous plaît, sachez à quel point je suis désolé et combien j’aimerais revenir un jour et jouer pour vous tous. »