Katharine McPhee embrasse David Foster tout en portant une minirobe: Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Roger / BACKGRID

On pourrait dire Katharine McPhee et David Foster pour “obtenir une chambre” après avoir vu les photos qu’elle a postées sur Instagram le 19 juillet, mais à en juger par la passion que Katharine, 38 ans, a montrée pour David, 72 ans, c’est probablement ce qu’ils ont fait ensuite. Dans le trio de photos, le Idole américaine alun a jeté sa jambe autour de son mari – la mini-jupe soit damnée! – tout en plantant un baiser profond sur ses lèvres. Une deuxième photo montrait Kat étreignant son mari, et une troisième se concentrait sur la façon dont elle devait se tenir au-dessus de ses chaussures pour atteindre son visage. ‘

“Pauvre gars”, a-t-elle légendé la galerie IG. “Dommage qu’il ne reçoive pas beaucoup d’attention.” Ses fans et amis semblaient d’accord. « Signaler cela », a plaisanté la fille de David, Erin Foster. “Ouais…. Gezzz sa vie craint », a ajouté Nicole English Williams. Les gens aiment Tommy Hass, Angela Manuel-Davis, Sarah Wright Olsen, et Jessie J tous ont laissé une variété d’emojis, des cœurs aux cœurs pour les yeux. “David”, a écrit un directeur musical légendaire Tommy Mottola“Un mec chanceux, mon homme.”

Katharine et David se sont mariés en 2019, deux ans après avoir été aperçus pour la première fois ensemble à un rendez-vous. Ils se sont fiancés en 2018; un an plus tard, ils étaient mari et femme. Ils ont accueilli leur fils, Rennie Daviden février 2021.

Plus tôt en 2022, ils se sont prononcés contre les critiques concernant leur écart d’âge de 35 ans. “Les gens font toujours la référence avec Kat et moi avec la différence d’âge”, a déclaré David dans une interview avec PERSONNES. “Mais j’ai toujours dit qu’il y a tellement de choses qui peuvent faire échouer un mariage, et la différence d’âge n’en est qu’une. Il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner. Nous pensons que nous l’avons assez ensemble.

Alors que David disait que lui et sa femme étaient à l’aise dans leur mariage, Katharine révélait qu’elle luttait contre les effets physiques de la grossesse. “Cela a un peu joué avec mon esprit”, a-t-elle déclaré à Catherine Schwarzenegger sur sa série Instagram Live Avant, pendant et après. “Même si vous savez que votre corps va changer et que vous vous y attendez, si vous êtes quelqu’un qui a des problèmes de contrôle avec votre corps… psychologiquement, il fait juste quelque chose de différent…”

“J’ai vraiment eu du mal pendant ce premier trimestre”, a-t-elle ajouté. “C’était difficile pour moi de trouver cet amour-propre, cette estime de soi. Mais je l’ai trouvé plus tard, et je pense que la façon dont je l’ai trouvé… est quelque chose que je vais maintenant emporter avec moi. J’ai vraiment l’impression qu’il est important d’avoir des conversations avec soi-même.