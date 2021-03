Katharine McPhee craignait une «rechute» de trouble alimentaire pendant la grossesse. Elle n’est pas seule.

La grossesse peut être un défi pour de nombreuses femmes qui voient leur corps changer et grandir. Pour les femmes ayant des antécédents de troubles de l’alimentation, ces défis sont parfois amplifiés pendant ces mois physiquement et émotionnellement exigeants.

C’était le cas de Katharine McPhee Foster.

L’actrice, qui a récemment accueilli un fils avec son mari David Foster, est apparue sur le podcast sur la grossesse informée du Dr Berlin le 1er mars, quelques jours à peine avant la date d’accouchement, et s’est ouverte sur sa rechute en raison de problèmes alimentaires pendant la grossesse.

« Le plus grand défi pour moi pendant la grossesse était vraiment le problème du corps qui est apparu soudainement d’une manière qui n’avait pas été présente depuis longtemps », a-t-elle déclaré.

McPhee, qui était finaliste de la cinquième saison de « American Idol », a été franc dans le passé au sujet de sa lutte contre la boulimie. Ceux qui souffrent de boulimie traversent des périodes de frénésie et de purge et maintiennent souvent un poids constant.

Les problèmes de la femme de 36 ans retournent au collège quand elle « a commencé à restreindre la nourriture », a-t-elle expliqué.

« Vous commencez à détailler les aliments, comme vous mettez la nourriture dans des catégories comme celle-ci est de la mauvaise nourriture, c’est de la bonne nourriture, c’est une bonne journée, c’est une mauvaise journée. Et la restriction se transforme en une obsession pour la nourriture. »

Grâce à un programme de traitement et à une thérapie à laquelle elle s’est engagée avant «Idol», McPhee a déclaré que même si elle a toujours ses hauts et ses bas, elle s’est «sentie stable» ces quatre à cinq dernières années. Elle a été choquée lorsque des pensées de troubles alimentaires ont commencé à réapparaître au cours du premier trimestre de la grossesse.

«J’étais vraiment affamée le premier trimestre», a-t-elle déclaré. «La faim de nourriture se manifestait si rapidement et dans votre cerveau, vous êtes comme ‘Est-ce que c’est ma version de trouble de l’alimentation ou est-ce vraiment mon corps?’ ‘

Elle a également lutté avec une distorsion de son apparence, alors elle a demandé l’aide du même psychiatre avec lequel elle travaillait avant «American Idol».

Son thérapeute lui a dit qu ‘«il est très courant que les femmes qui ont lutté contre des troubles de l’alimentation dans le passé aient presque comme une rechute dans un certain sens lorsqu’elles entrent en grossesse».

Aux États-Unis, 30 millions de personnes seront touchées par un trouble de l’alimentation à un moment de leur vie.

Et il existe un large éventail de troubles de l’alimentation – qui se réfèrent à un certain nombre de comportements anormaux comme le comptage des calories ou une routine d’exercice rigide – mais il existe des critères spécifiques pour les troubles de l’alimentation, qui sont des maladies mentales diagnostiquées. Les trois grands sont l’anorexie, la boulimie et l’hyperphagie boulimique.

Ilene Fishman, membre du conseil d’administration de la National Eating Disorders Association et clinicienne en troubles de l’alimentation, a déclaré qu’il était logique que les pensées et les sentiments de troubles alimentaires puissent refaire surface pendant la grossesse lorsque l’on se sent « incontrôlable ».

Cela peut être particulièrement effrayant pour quelqu’un qui a peut-être résolu son trouble de l’alimentation en se sentant en sécurité dans son corps, en contrôlant sa taille, sa forme et son poids, et en étant également capable de gérer sa faim et sa satiété, de perdre le contrôle de cela, a-t-elle déclaré.

«La clé du rétablissement de tout trouble de l’alimentation est de faire confiance à son corps et de faire confiance à sa faim, il est donc logique que pendant la grossesse, ce soit plus déroutant», a-t-elle déclaré.

Fishman a déclaré que les personnes qui ont eu des difficultés dans le passé sont plus susceptibles d’avoir des pensées liées aux troubles de l’alimentation que de rechuter.

«Les troubles de l’alimentation sont essentiellement autodestructeurs et ils témoignent d’une relation très malsaine avec soi-même», a-t-elle déclaré. « Si la psychothérapie réussit, les gens auront une relation saine avec eux-mêmes, ce qui serait alors inacceptable de se blesser de cette manière »,

Ce fut le cas pour McPhee, qui est retournée à la thérapie, a pu «surmonter» des pensées alimentaires désordonnées tout au long de sa grossesse.

« Je me regarde dans le miroir et je me dis: ‘Ya mes jambes, mes cuisses, mes bras sont un peu plus épais’, mais je suis d’accord avec ça. Je suis vraiment d’accord avec ça et j’en suis fier moi-même », a-t-elle déclaré sur le podcast.

Conseils pour gérer les troubles de l’alimentation pendant la grossesse

McPhee a fait ce qu’il fallait en cherchant de l’aide lorsque des pensées de troubles alimentaires sont revenues pendant sa grossesse. Fishman a offert ces suggestions:

Cherchez de l’aide professionnelle le plus tôt possible: «Revenir chez un professionnel du traitement du passé a du sens», a-t-elle déclaré, mais cela pourrait aussi être l’occasion de vivre une expérience avec un nouveau professionnel. Dans tous les cas, contactez quelqu’un.

Considérez-le comme une opportunité pour une croissance plus profonde: « Nous vivons dans une société où nous sommes constamment mis au défi et quand nous vieillissons, nos corps changent, donc si nous n’avons pas une bonne maîtrise de ces choses, nous allons être ballottés », a-t-elle déclaré. Surmonter les pensées récurrentes de troubles alimentaires peut conduire à une récupération plus réussie et encore plus de résilience.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des problèmes d’image corporelle ou des problèmes d’alimentation, la ligne d’assistance téléphonique gratuite et confidentielle de la National Eating Disorders Association est disponible par téléphone ou par SMS au 1-800-931-2237 ou par message cliquable sur nationaleatingdisorders. .org / helpline. Pour les situations de crise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, envoyez «NEDA» au 741-741.