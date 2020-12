L’épouse de David Foster, Katharine McPhee, a finalement confirmé qu’elle attendait un bébé après avoir dévoilé sa bosse de bébé en fleurs.

La chanteuse de 36 ans, mariée à David, 71 ans, depuis l’année dernière, a été photographiée en train de bercer son ventre alors qu’elle modelait un manteau bleu frappant.

La confirmation passionnante vient après des mois de spéculation selon laquelle les tourtereaux étaient prêts à accueillir leur premier enfant ensemble.

Partageant la superbe photo avec ses 788000 abonnés Instagram, Katharine brillait alors qu’elle prenait le selfie miroir dans sa magnifique maison.

En un clin d’œil, la future maman laissa ses mèches sombres tomber librement autour de ses épaules alors qu’elle modelait le long manteau bleu.

Parallèlement au cliché, elle a partagé une légende cryptique avec plusieurs émojis bleus.







Les amis et les adeptes de Katharine ont rapidement afflué vers la section des commentaires pour partager leurs félicitations avec la future maman.

Parmi les commentaires, il y avait aussi un de David Foster, qui a écrit: « Ma femme la plus AMAZING et la PLUS BELLE BRILLANTE! »

Certains fans se sont également demandé si le manteau bleu vif était un signe secret de ce que pourrait être le sexe de son bébé.







« Magnifique !!!! J’adore !!! Est-ce que la couleur bleue nous dit quelque chose?! » a écrit un autre disciple.

Un autre a écrit: « Oh, c’est une nouvelle incroyable! Superbe et félicitations maman !! »

Le post passionnant de Katharine met fin à des mois de spéculations selon lesquelles la star est sur le point de devenir une maman pour la première fois.

Les rumeurs selon lesquelles le couple attendait un bébé pour la première fois ont fait surface en octobre, mais ont gardé les lèvres fermées sur la nouvelle.

Le couple, qui partage un écart d’âge de 34 ans, a été présenté pour la première fois en 2006 lorsque Katherine était candidate à American Idol.







Cependant, la paire n’est devenue un objet qu’en 2017, juste après la séparation de David de Yolanda Foster.

Katharine et David se sont ensuite mariés en juin 2019 – 13 ans jour pour jour, ils se sont rencontrés sur American Idol.

Bien qu’il s’agisse du premier enfant de Katharine, David a déjà cinq filles, dont l’aînée a 50 ans.

