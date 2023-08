Katharine McPhee annule des émissions avec David Foster pour une « horrible tragédie » dans la famille

Katharine McPhee a annulé des spectacles à Jakarta, en Indonésie, vendredi après avoir vécu une « horrible tragédie » dans sa famille.

McPhee, 39 ans, et Foster, 73 ans, n’ont partagé aucun détail sur l’affaire urgente, mais l’actrice a noté que quelqu’un devait être de retour à la maison dans une déclaration qu’elle a partagée sur les réseaux sociaux.

« Chers fans de Jakarta, c’est avec le cœur lourd que j’annonce que je dois manquer nos deux derniers spectacles de notre course en Asie », a-t-elle écrit sur Instagram.

KATHARINE MCPHEE EXPLIQUE COMMENT ELLE ET DAVID FOSTER GARDENT L’ÉTINCELLE ROMANTIQUE EN VIE : « NOUS VOULONS JUSTE CONNECTER »

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST INSTAGRAM

« David et moi avons vécu une horrible tragédie dans notre famille et au moins l’un d’entre nous doit rentrer chez lui dans sa famille. Sachez à quel point je suis désolé et à quel point je souhaite revenir un jour et jouer pour vous tous. »

Un représentant de McPhee a déclaré à Fox News Digital qu’il n’y avait « rien à signaler pour le moment », et les représentants de Foster n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Foster et McPhee ont tourné en Asie pour « David Foster and Friends ». Il semble que Foster se produira toujours vendredi et samedi.

McPhee et Foster ont commencé à se fréquenter en 2017 et se sont mariés deux ans plus tard. Ils ont un fils de 2 ans nommé Rennie.

Le couple travaille ensemble depuis des années, leur première rencontre lorsque McPhee a participé à « American Idol » en 2006.

« Nous étions collègues bien avant d’être en couple », avait précédemment déclaré McPhee à Fox News Digital. « Ensuite, nous sommes devenus amis. Je suis donc très habitué à être sur scène avec lui, à partager une scène avec lui, à être dans le studio d’enregistrement avec lui. C’était avant tout. »

« C’est là que nous sommes le plus à l’aise ensemble. Cela ne crée aucune friction entre nous. Il n’y a pas d’inconnu entre nous. C’est là que tout a commencé pour nous. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Après des années de mariage, leur idée de se reconnecter est simple.

« Nous adorons pouvoir aller au cinéma et dîner ensemble », a déclaré McPhee. « Il n’y a rien d’extravagant dans ce que nous aimons faire. Nous voulons juste nous reconnecter. J’adore simplement m’asseoir et dîner avec lui. Je vais prendre un verre de vin – il ne boit pas. Et nous parlons juste. »

« C’est notre temps ensemble que nous nous assurons toujours d’avoir. Nous avons un emploi du temps très chargé, donc c’est vraiment important pour nous, de réserver ce temps chaque jour. Et il y a toujours quelque chose à dire, que ce soit notre famille, notre fils – c’est notre temps. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS