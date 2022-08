Katharine Graham était une éditrice de journaux pionnière dans une salle pleine d’hommes. Dans l’histoire, elle n’était pas seule

Écrit par Jacqui Palumbo, CNN

Dans Snap, nous examinons le pouvoir d’une seule photographie, en racontant des histoires sur la façon dont les images modernes et historiques ont été créées.

La salle de conférence aux murs de bois a une qualité stérile, et les hommes en costumes discrets assis autour de la large table centrale se ressemblent étrangement, comme s’ils étaient dupliqués. Mais cette photographie d’une réunion d’entreprise de haut niveau a une valeur aberrante – une femme aux cheveux courts et bouclés assise à l’extrême gauche. Elle s’aligne parfaitement avec la symétrie du groupe, mais elle est remarquable dans sa robe bleue aux tons de bijoux, ses jambes nues visibles sous l’ourlet.

Pris à New York en 1975, le portrait de l’ancienne éditrice du Washington Post et future PDG, Katharine Graham, n’est qu’une des innombrables images qui suivent une formule visuelle similaire : la seule femme dans une composition d’hommes. Il figure maintenant parmi une collection de telles images, dans le livre “The Only Woman”, du réalisateur de documentaires et auteur pour la première fois Immy Humes.

“The Only Woman” est l’aboutissement d’un projet de recherche de plusieurs années sur lequel Humes a travaillé après avoir établi une connexion visuelle entre deux images. La première était une photo de 1962 de la cinéaste américaine Shirley Clarke, qui était souvent (à tort) considérée comme la seule cinéaste féminine de son temps, au centre d’un cercle de types créatifs masculins. Le second était un portrait de groupe de 1951 de 15 artistes expressionnistes abstraits célèbres – dont Jackson Pollock et Mark Rothko – avec une seule femme, l’artiste Hedda Sterne, à l’arrière, debout sur une table.

Humes a expliqué lors d’un appel téléphonique qu’elle était devenue “obsédée” par l’image de Clarke. “Comment était-ce pour elle ? Quelle différence cela a-t-il fait dans sa vie qu’elle soit la ‘seule femme’ ?”

Cette image de la cinéaste Shirley Clarke en 1962 à New York a catalysé le livre d’Immy Humes “The Only Woman”. Le crédit: Centre de recherche sur le cinéma et le théâtre du Wisconsin ; Papiers de Shirley Clarke

Bientôt, Humes ne pouvait plus voir le motif, trouvant partout des photos de “la même constellation”, a-t-elle déclaré. Elle a recueilli des images de scientifiques, d’auteurs de comédies, d’athlètes et d’hommes politiques, entre autres, du milieu du XIXe siècle, lorsque la photographie a été popularisée, jusqu’à aujourd’hui.

“Cela a commencé à devenir presque étrange”, a-t-elle déclaré.

La photo de Graham l’a intriguée à cause de l’histoire de l’image. La formidable éditrice avait hérité du Washington Post après la mort de son père et de son mari. Selon le livre de Humes, elle n’aurait jamais pensé que le rôle lui reviendrait, mais elle a dirigé le journal à une époque de reportages mémorables, publiant à la fois les Pentagon Papers et des enquêtes sur l’administration de l’ancien président Nixon qui conduiraient à sa démission. Elle est devenue la première femme éditrice du journal et, plus tard, PDG. Elle a également été la première femme élue au conseil d’administration de l’Associated Press – le groupe avec lequel elle était assise sur cette image particulière.

“Elle est évidemment honorée d’être placée devant”, a déclaré Humes. “Dans ce cas… la femme a une place d’honneur à cause de son caractère exceptionnel parce qu’elle est la seule femme.”

Ce n’est pas le cas de toutes les images, et Humes s’est retrouvée à les catégoriser pendant qu’elle travaillait sur le projet.

“Il y avait différentes façons de devenir une” femme unique “. Soit vous étiez une reine… soit vous étiez la grande, grande pionnière”, a-t-elle expliqué. Et dans certains cas, les femmes ont eu accès à des espaces exclusivement masculins en raison de leurs emplois de domestiques, de secrétaires ou de travailleuses du sexe, a-t-elle ajouté.

Humes note que, à mesure que la société s’éloigne du travail strictement genré, ces images deviennent plus frappantes. Cela rend la bizarrerie de chaque image encore plus prononcée. “Cela commence à paraître absurde à nos yeux – cela commence à paraître comique. Plus nous nous en éloignons, plus nous pouvons le voir d’une manière différente.”

Image du haut : Une photo de 1975 de Katharine Graham, la première femme élue au conseil d’administration de l’AP