Katha Ankahee Upcoming Twist : Viaan pour en savoir plus sur la liaison extraconjugale de Tejji.

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee: dans le dernier morceau, on peut voir Viaan (Adnan Khan) tend la main à son ami pour rencontrer sa femme enceinte pour en savoir plus sur la parentalité parce qu’il veut sentir le bébé dans son ventre. Plus tard, nous pouvons voir un professeur d’école appelé Katha dire à Aarav (Ajinkya Mishra) qu’il pleure parce qu’il est inquiet pour son examen et son résultat. De l’autre côté, Tejji (Bidisha Ghosh Sharma) et Fara (Priyamvada Singh) posent les yeux sur Viaan. car ils leur cachent un grand secret.

Katha décide d’exprimer ses sentiments

Dans le prochain épisode de Katha Ankahee, nous verrons de nombreux rebondissements intéressants où nous verrons Katha réaliser enfin que Viaan est le meilleur père pour lui car elle observe qu’Aarav raconte tous ses secrets à son ami Robin. Maintenant, il va être très intéressant de voir si Katha (Aditi Sharma) dira enfin à Viaan (Adnan Khan) qu’elle est la mère de son ami Batman. Les téléspectateurs sont très excités de voir la réaction de Viaan lorsqu’il connaîtra la vérité. Il semble que Katha tombera amoureuse de Viaan, et bientôt nous verrons que Katha avouera également ses sentiments.

Tournure à venir de Katha Ankahee

De l’autre côté, Vanya est très désespérée de prendre le mentorat avec Viaan, et maintenant Vanya révèle la vérité que Tejji est le cerveau qui joue à tous les jeux et rejette la faute sur Seema Dutta. Il semble que Tejji ait une liaison extraconjugale qui ne sera pas connue de Viaan, et aussi que ce qui s’est passé quand Viaan a su que la victime n’était pas sa mère mais Seema Dutta, qui a dû faire face à beaucoup de luttes, dans le prochain épisode, nous pouvons voir que Viaan oublie Seema Dutta, et maintenant il se concentre totalement sur l’enseignement de la parentalité de ses amis Keith et Amrita, qui attendaient bientôt son premier enfant, nous pouvons voir Viaan atteindre l’hôpital et prendre son bébé dans ses bras et le sentir .