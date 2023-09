Katha Ankahee Alerte spoiler : le plan de Maya Tejji se retourne contre lui, accepteront-ils désormais la relation de KaViaan ?

Katha Ankahee Hindi TV Show à venir, le 16 septembre : Dans le dernier morceau de Katha Ankahee, Leesa envoie la vidéo de Tiwary ji avec Maya et Tejji (Bidisha Ghosh Sharma) à Ehsan (Samar Vermani). Dans la vidéo, on voit Tiwary ji leur parler de la conversation de Katha (Aditi Sharma) et Viaan (Adnan Khan). On voit que Tejji regrette vraiment le type d’éducation qu’elle a donné à son enfant. Pendant ce temps, Ehsan est un véritable ami et il fera de son mieux pour sauver la relation de KaViaan. Attendons de voir comment Katha et Viaan géreront cette vérité.

Katha Ankahee Twist à venir

Dans le prochain morceau de Katha Ankahee, nous voyons Maya (Anjali Mukhi) se renseigner sur les réservations de Viaan, qu’il avait réservées pour Katha, mais Ehsan arrive à l’heure et l’arrête une fois de plus pour obtenir des informations. En revanche, tous les préparatifs du mariage de Katha (Aditi Sharma) et Viaan ont commencé, où l’on voit les bagages d’Aarav et Katha atteindre la maison de Viaan. Mais Tejji se met très en colère et dit aux ouvriers de déposer les bagages dans le magasin. Katha parviendra-t-elle à convaincre Tejji ?

Dans le futur morceau de Katha Ankahee, nous voyons Kailash Garewal offrir à Viaan (Adnan Khan) le « talwar » selon la tradition. Maya et Tejji réalisent que leur plan a échoué et décident de ne révéler ce secret à personne. Ils savent que diffamer Katha signifiera également diffamer Viaan. Voyons maintenant ce que Maya fera. Aura-t-elle un autre projet ? Plus tard, nous voyons Viaan décorer la chambre d’Aarav et Aarav devient très ému car il a enfin tout le bonheur.

Katha Ankahee est l’une des émissions de télévision hindi les plus populaires et le dernier morceau est à la fois très divertissant et intéressant car la préparation du mariage a commencé. Katha et Viaan, et leur alchimie est époustouflante, et les téléspectateurs attendent avec impatience de voir leur vie conjugale.