Katha Ankahee : Aditi Sharma confirme que l’émission ne se termine pas ; dit: « Le spectacle a trouvé un lien avec les masses »

Aditi Sharma et Katha Ankahee d’Adnan Khan ont tout le spectacle. L’émission s’est bien comportée dans les charts TRP et est également l’une des émissions les plus discutées sur les réseaux sociaux. Les tendances du spectacle tous les jours et maintenant très populaires. Cependant, depuis quelques jours, il a été rapporté que l’émission allait bientôt disparaître. On disait que le nouveau spectacle de Sumbul Touqeer Khan intitulé Kavya – Ek Jazba Ek Junoon le remplacerait.

Cependant, rien n’a encore été confirmé. Maintenant, Aditi Sharma, qui joue le rôle principal dans la série, a réagi à ces informations.

Aditi réagit à la diffusion de l’émission

Elle a parlé de la même chose à ETimes et a déclaré que les rumeurs selon lesquelles Katha Ankahee ne serait plus à l’antenne font le tour d’Internet depuis des mois maintenant. Cependant, ce ne sont que des rumeurs et il n’est pas prévu de l’envelopper si tôt. Elle a ajouté que l’émission avait trouvé un lien avec le public.

L’histoire de l’émission tourne autour d’une mère célibataire et d’un homme d’affaires. Il met également en vedette Jyoti Gauba, Vishal Malhotra, Vishal Gandhi, Gireesh Sahdev et Roma Arora.

En parlant de la nouvelle émission de Sumbul, Kavya Ek Jazba Ek Junoon, l’histoire d’amour concerne un officier de l’IAS et un officier de l’IPS. L’histoire tourne autour des défis d’une femme après le mariage, mettant l’accent sur les pressions sociétales qui s’attendent à ce qu’elle donne la priorité aux besoins de son partenaire par rapport à ses propres ambitions. Selon les rapports, Mishkat Verma a été finalisé pour jouer le rôle principal face à Sumbul. L’acteur Chandresh Singh incarnera son père dans la série.

Il a travaillé avec Sumbul plus tôt à Imlie. Il a joué son beau-père dans la série. Sumbul a été vue pour la dernière fois dans Bigg Boss 16. Elle était connue pour son lien avec son mandali qui comprend Shiv Thakare, MC Stan, Abdu Rozik, Nimrit Kaur Ahluwalia, Sajid Khan.