Katey Segal parle du nouveau drame ABC, de Bob Dylan et plus

Katey Sagal a travaillé si dur à ABC qu’un de ses personnages est tombé malade.

La star du drame de première saison « Rebel » (les jeudis, 10 EDT / PDT), dans lequel elle joue une dynamo activiste inspirée par Erin Brockovich, a dû faire une pause dans « The Conners » (les mercredis, 8 EDT / PDT) en raison de filmer les conflits. La solution: Louise, la petite amie du veuf Dan Conner (John Goodman), a contracté un coronavirus et est entrée en quarantaine, une intrigue appropriée pour une comédie qui embrasse les problèmes contemporains.

« Louise avait COVID parce qu’elle devait devenir rebelle. C’est un peu comme ça que nous avons travaillé autour de ça », explique Sagal, expliquant la manœuvre qui lui a donné le temps de se concentrer sur Annie ‘Rebel’ Flynn Ray Bello, une mère trois fois mariée de trois et imparable croisé pour les opprimés.

Le dernier rôle de Katey Sagal est inspiré de l’activiste Erin Brockovich Katey Sagal est fière de son rôle dans la nouvelle série ABC «Rebel». Elle joue une militante juridique «adaptée à l’âge» sans diplôme en droit qui est «toujours sexy et intelligente». (15 avril) AP

Ne vous inquiétez pas, Louise se remet et reviendra le 12 mai. Sagal adore son rôle récurrent dans « The Conners » et dit qu’elle est contractuellement autorisée à continuer sur le spin-off de « Roseanne » si « Rebel » est renouvelé pour une deuxième saison.

Dans une entreprise où l’emploi est toujours précaire – d’autant plus que les acteurs vieillissent – Sagal, 67 ans, connu pour ses rôles mémorables dans « Sons of Anarchy », « Marié … avec enfants » et « Futurama », reste très sollicité. « Rebel » est une grande pièce pour ABC, avec Krista Vernoff (« Grey’s Anatomy », « Station 19 ») comme créatrice, Brockovich comme producteur exécutif et Andy Garcia et John Corbett comme co-stars.

Malgré son emploi du temps chargé, Sagal, une mère de trois enfants mariée au créateur de « Anarchy » Kurt Sutter, est également un auteur-compositeur-interprète qui espère recommencer à programmer des performances avec son groupe, The Forest Rangers, lorsque la pandémie recule suffisamment pour les rassemblements de groupe. .

Pendant une pause dans le tournage de « Rebel », Sagal a parlé à USA TODAY de sa carrière et de sa vie. (Modifié et condensé pour plus de clarté)

Question: Dans quelle mesure modélisez-vous Rebel sur le légendaire activiste environnemental Brockovich, qui a été joué par Julia Roberts dans un film?

Katey Sagal: Rebel est une défenseure des consommateurs, elle est une combattante pour la justice sociale, mais je ne joue pas Erin Brockovich. Il y a des traits larges qui sont similaires. Comme (Rebel est) à son troisième mariage. (Erin) a également eu trois mariages. Elle donne une voix aux sans voix, et c’est très similaire à Erin.

La militante juridique Rebel (Katey Sagal) travaille pour l’avocat de haut niveau Julian Cruz (Andy Garcia), mais il semble souvent que l’impulsif Rebel crie les coups dans « Rebel » d’ABC. Karen Ballard, ABC

Q: Voyez-vous l’un de vous-même dans Rebel?

Sagal: Pas autant que je pensais, parce que j’ai tendance à être un peu plus froid. Cela a été formidable de canaliser quelqu’un qui vous met en face et qui ne lâche pas prise et qui dit ce qu’elle ressent et pense vraiment, même si c’est quelque peu inapproprié. Cela a été assez libérateur de jouer quelqu’un comme ça. Nous verrons si ma famille commence à me dire que je ne leur laisse pas passer un mot.

Q: Votre fille, Sarah Grace White, est apparue dans un épisode récent en tant que jeune femme qui a besoin de l’aide de Rebel avec un propriétaire négligent. Comment était-ce de travailler avec elle?

Sagal: Nous n’avons jamais agi ensemble, donc c’était vraiment excitant. Nous nous sommes tellement amusés. Elle a déjà travaillé sur des séries, donc c’était comme un autre acteur professionnel avec moi, pas tellement sur maman et fille, ce qui est très sympa.

Q: Ont-ils essayé de vous donner une apparence différente dans la série?

Sagal: Oui. Ils ne voulaient aucune ressemblance. Alors, elle a les lunettes, elle a les cheveux relevés et je pense qu’elle ne ressemble pas à ma fille. Je pense qu’elle ressemble à ce millénaire paniqué qui a affaire à de l’eau empoisonnée.

Q: Vous semblez aussi occupé que jamais à jouer ces jours-ci, avec d’autres rôles récents dans « Shameless », « Dead to Me », « Brooklyn Nine-Nine » et « Superior Donuts ». Que pensez-vous de cette partie de votre carrière?

Sagal; Je me sens béni et reconnaissant de continuer à travailler. Je suis vraiment content (qu’ils) aient décidé d’utiliser une actrice adaptée à l’âge pour jouer Rebel, ce qui, je pense, devrait être abordé davantage. Je suis fier de symboliser en quelque sorte quelqu’un dans la soixantaine qui mène la charge et occupe ce poste dans une émission. Je suis très chanceux.

Q: Pensez-vous que de plus en plus d’acteurs obtiennent des rôles en vieillissant?

Sagal: Je vois de plus en plus de femmes âgées dans des rôles plus importants. Une partie du problème est qu’il y a moins de parties pour les femmes d’un certain âge qui sont écrites. Ce serait donc un endroit où nous pourrions voir plus de représentation. C’est tellement drôle comment en Europe ils considèrent le vieillissement comme une chose fantastique, et dans ce pays, nous sommes plutôt orientés vers les jeunes, ce qui est plutôt ennuyeux.

« J’ai toujours une énorme base de fans pour Peg. Les gens aiment vraiment ( » Marié avec des enfants « ). Cela les fait rire. Leela a une très forte suite. Ma voix est généralement ce que les gens reconnaissent tout de suite (comme Turanga Leela de » Futurama « ).

ERIC MCCANDLESS, ABC; GUPTA PRASHANT, FX

Q: Qui gagnerait dans un combat, Gemma de « Anarchy » ou Rebel?

Sagal: Probablement Gemma, car elle utiliserait une arme à feu. (Rires) Gemma était un hors-la-loi. Rebel repousse les limites de la loi, mais elle y reste. Même si elle (a) une arme à feu, elle ne vous tirerait pas dessus. Gemma vous tirerait dessus.

Q: Comment un couple de vos autres personnages mémorables, Leela de «Futurama» ou Peg Bundy de «Marié», feraient-ils contre eux?

Sagal: Leela est difficile. Elle pourrait couper quelqu’un en karaté. C’est tout son truc. Peg serait beaucoup plus passif. Peg était la plus légère de toutes ces femmes. Elle s’en fichait. Je pense qu’elle s’éloignerait d’un combat.

« Je suis fier de symboliser en quelque sorte quelqu’un dans la soixantaine qui mène la charge et occupe ce poste dans une émission. J’ai beaucoup de chance. »

Télévision Fox

Q: De quel personnage parlent les fans le plus souvent?

Sagal: Beaucoup de gens avaient très peur de Gemma, alors j’aurai beaucoup de choses comme «Salut» (feignant la peur). J’ai toujours une énorme base de fans pour Peg. Les gens aiment vraiment (« Marié »). Cela les fait rire. Leela a une très forte suite. Ma voix est généralement ce que les gens reconnaîtront tout de suite (de « Futurama »). Donc, c’est une sorte de tirage au sort. Et Rebel est aussi en train de bavarder maintenant.

Katey Sagal se produit sur scène lors du gala-bénéfice 2013 du Paley Center for Media. Kevin Winter, Getty Images

Q: Avant que votre carrière d’actrice ne décolle, vous vous concentriez au début sur le chant, avec des passages en tant que choriste pour Bob Dylan, Etta James, Tanya Tucker et Bette Midler. Comment était-ce de travailler avec ces grandes stars?

Sagal: Mon histoire avec Bob Dylan est intéressante, car il m’a viré et je ne l’ai jamais fait sur la route avec lui. Je l’ai fait à travers un processus de répétition de six semaines, ce qui était époustouflant parce que j’avais 18 ans. J’étais là avec Bob Dylan et il chante « Just Like a Woman » et toutes ces chansons. Et une semaine avant la tournée, il a renvoyé tous les chanteurs et la moitié du groupe. Il voulait juste quelque chose de différent. Mais j’ai été frappé par les étoiles. C’était vraiment incroyable d’aller aux répétitions avec lui tous les jours. Je suis sûr que je chantais terriblement parce que j’étais tellement amoureux. Chanter avec Etta était vraiment incroyable. Je suis allé dans un bus à travers le pays avec Etta et le groupe et elle me laissait parfois ouvrir ses concerts. Et Tanya Tucker, je me souviens qu’il fut un temps où elle était avec Glen Campbell, alors il était sur la route avec nous. Et puis avec Bette Midler, j’ai fait le tour du monde. C’était aussi une expérience fantastique.

Q: Avec deux émissions de télévision et l’espoir d’un retour aux performances du groupe, avez-vous le temps pour autre chose?

Sagal: Je suis aussi maman et j’ai trois enfants et un mari et c’est aussi important que n’importe quoi dans ma vie. Ma plus jeune a maintenant 14 ans, alors je sens que je peux travailler ce genre d’heures et qu’elle est dûment prise en charge. Les deux autres ont la vingtaine et sont seuls, alors j’ai l’impression que c’est une période de ma vie où je veux beaucoup travailler. J’aime ce que je fais. Jouer ce rôle a été tellement enrichissant et amusant.